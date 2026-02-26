Rusia anuncia el canje de cadáveres de mil soldados ucranianos por 35 rusos

Edificio residencial alcanzado por un ataque con drones en Kiev, Ucrania, el pasado 28 de julio.

El ejército ataca las ciudades de Kiev, Krivi Rig, Zaporiyia y Járkov

Moscú/El asesor de la Presidencia rusa y jefe del equipo negociador ruso, Vladímir Medinski, anunció este jueves el canje de los cadáveres de mil soldados ucranianos por 35 rusos.

Medinski, quien participó el pasado año en tres rondas de negociaciones con Kiev y volvió a encabezar los diálogos de paz en Ginebra este mes, informó del canje a través de Telegram.

El anterior canje tuvo lugar hace casi un mes, el pasado 29 de enero, cuando Rusia entregó mil cadáveres ucranianos y recibió 38 rusos.

En octubre pasado rusos y ucranianos efectuaron un intercambio similar en el que la parte rusa entregó mil cadáveres de ucranianos y recibió los restos de 31 soldados rusos.

Rusia habría entregado en torno a 10.000 cuerpos de ucranianos y recibido cerca de 200

En línea con lo acordado en Estambul, a mediados de 2025 Moscú y Kiev efectuaron varios intercambios de cadáveres de militares caídos en combate, en el marco de los cuales Rusia habría entregado en torno a 10.000 cuerpos de ucranianos y recibido cerca de 200.

Esta proporción ha sido explicada por expertos con el avance ruso en el frente, que –aunque lento– no permite a los ucranianos recoger a sus caídos en acción.

En el frente, Rusia lanzó durante la pasada noche un ataque con drones de larga distancia y misiles que tuvo entre sus objetivos las ciudades de Kiev, Krivi Rig, Zaporiyia y Járkov.

En la capital, el bombardeo ha causado daños materiales en tres distritos, sin que de momento se conozcan víctimas, según informó el alcalde, Vitali Klichkó.

En Krivi Rig, una ciudad industrial situada en la región de Dnipropetrovsk del centro-este de Ucrania, una persona ha resultado herida por el impacto de un dron de ataque Shahed ruso-iraní en un edificio residencial.

Por lo que respecta a Zaporiyia, una urbe del sureste de Ucrania que está cerca del frente, unos 500 edificios residenciales se han quedado sin calefacción debido al ataque ruso, según han informado las autoridades locales.

Por último en Járkov, la administración militar regional ha informado de 14 heridos en la ciudad y la región homónima de la que es capital.