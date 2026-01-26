Rusia asegura que Venezuela no supo utilizar defensas antiaéreas durante la captura de Maduro

﻿El Kremlin ve "alarmantes" las informaciones sobre un posible bloqueo petrolero total a Cuba por EE UU

Moscú/El embajador ruso en Venezuela, Serguéi Melik-Bagdasárov, aseguró este lunes que Caracas efectuó dos disparos con las baterías antiaéreas rusas contra las tropas estadounidenses durante la operación de captura del presidente Nicolás Maduro, pero fallaron por falta de capacitación del personal militar venezolano.

"Además de tener una ametralladora en las manos, hay que saber dispararla", aseguró en una entrevista con el canal Rossia 24.

El diplomático responsabilizó a los militares venezolanos de no contar con la "capacitación suficiente" para manejar los sistemas de defensa antiaérea rusos Iglá, que según él fallaron durante la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero.

Explicó que le comunicaron que "hubo al menos dos disparos (por parte de los sistemas de defensa rusos) y ambos fallaron su objetivo".

Con todo, Melik-Bagdasárov aseguró que la cooperación militar continúa, que "no se ha cancelado", que Rusia sigue cumpliendo con sus compromisos y que el mantenimiento de los sistemas de armas rusos en el país latinoamericano continuará durante décadas.

Tras la captura de Maduro, los medios internacionales se preguntaron acerca de la operatividad y efectividad de los sistemas de defensa antiaérea que Rusia le había suministrado con anterioridad a Venezuela.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, insinuó en su momento que la defensa antiaérea rusa se mostró insuficiente, y es que las baterías S-300 y los sistemas Buk fueron inutilizados por los sistemas de lucha radioelectrónica.

De este modo, el Kremlin quedó en evidencia como exportador de seguridad al no poder garantizar la defensa de los regímenes autoritarios que tiene por aliados

Este mismo lunes, el Kremlin aseguró que mantendrá sus relaciones con Venezuela, con quien está en constante contacto tras la operación militar estadounidense para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Tenemos relaciones bilaterales independientes, tenemos varios proyectos que nos interesa continuar, tenemos inversiones en Venezuela", aseguró este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, citado por TASS. Según Peskov, también Caracas tiene por prioridad "seguir desarrollando relaciones mutuamente beneficiosas con Rusia".

A ello añadió que Rusia "ha mantenido contacto constante con los líderes venezolanos a diario desde el principio". En relación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el portavoz señaló que el Kremlin "la conoce bien".

El año pasado Rusia comunicó haber construido una fábrica de munición para fusiles Kaláshnikov y estar en proceso otra de fusiles de asalto en el país latinoamericano, donde ya contaba con otras plantas de industria militar.

El secretario de prensa del presidente ruso, Vladímir Putin, alegó también que están al tanto de los últimos eventos en torno a Cuba y sobre los posibles planes de bloqueo de la Isla por parte de Estados Unidos.

"Es alarmante. Sabemos que nuestros camaradas cubanos están decididos a defender sus intereses y su independencia"

Peskov añadió que el Kremlin "valora enormemente" las relaciones bilaterales entre Moscú y La Habana. La semana pasada el ministro del Interior de Rusia, Vladímir Kolokóltsev, visitó la Isla, de donde eran los 32 militares que murieron tratando de proteger a Maduro.

A pesar de que el presidente ruso, Vladímir Putin, se solidarizó con Cuba con la determinación en defender su soberanía, evitó condenar abiertamente las acciones estadounidenses en Venezuela.

Exteriores de Rusia sí condenó la operación de Estados Unidos, que también capturó a la esposa de Maduro, Cilia Flores, y calificó el acto de "ilegal".

La parte rusa todavía espera la liberación de los marineros rusos detenidos por Estados Unidos tras haber apresado el navío 'Marinera', cerca de aguas islandesas, a pesar de que el presidente estadounidense, Donald Trump, prometió su puesta en libertad.