Rusia y Cuba anuncian vacunas contra el cáncer mientras La Habana carece de medicamentos básicos

Chernishenko y Díaz-Canel, durante la visita del viceprimer ministro ruso a Cuba en 2025.

El acuerdo, firmado en San Petersburgo, refuerza la alianza con Moscú en plena asfixia financiera y energética de la Isla

La Habana/El viceprimer ministro ruso Dmitri Chernishenko anunció este jueves, durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que Cuba y Rusia firmarán un memorando para el desarrollo conjunto de vacunas contra enfermedades oncológicas.

“El año pasado Rusia suministró a Cuba seis toneladas de sustancias para la producción de medicamentos, y hoy firmaremos un memorando sobre el desarrollo conjunto de vacunas oncológicas”, dijo Chernishenko durante la reunión empresarial Rusia-Cuba, según la agencia estatal rusa TASS. El funcionario añadió que Moscú está dispuesto a ofrecer a la Isla “soluciones” en servicios digitales, ciberseguridad, medicina y automatización de empresas.

El anuncio llega envuelto en un lenguaje de cooperación tecnológica, pero ocurre en un país donde los pacientes deben llevar a los hospitales desde jeringuillas hasta antibióticos, y donde la escasez de medicamentos se ha vuelto parte del paisaje cotidiano. Las farmacias cubanas, incluso en La Habana, muestran estantes vacíos desde hace años, mientras el Gobierno intenta exhibir la biotecnología como una de las pocas vitrinas todavía exportables del sistema.

El memorando anunciado este jueves parece dar continuidad a una negociación adelantada en abril

Cuba tiene antecedentes en terapias oncológicas destinadas a estimular el sistema inmune frente a tumores ya diagnosticados. Dos ejemplos son CIMAvax-EGF y Vaxira, vacunas terapéuticas para cáncer de pulmón avanzado desarrolladas por el Centro de Inmunología Molecular. La propia institución cubana afirma que ambas cuentan con registro sanitario para cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadios avanzados.

El memorando anunciado este jueves parece dar continuidad a una negociación adelantada en abril. Entonces, el medio especializado ruso GxP News informó que la farmacéutica Promomed, BioCubaFarma y el Centro de Inmunología Molecular habían acordado trabajar en una vacuna terapéutica polivalente contra un amplio rango de enfermedades oncológicas. El proyecto contempla desarrollo, estudios preclínicos y clínicos, registro y eventual disponibilidad para sistemas de salud, aunque no se han divulgado plazos, presupuesto ni resultados experimentales.

Chernishenko también aseguró que unas 90 compañías rusas están interesadas en suministrar a Cuba productos cárnicos, lácteos y pescado

La Habana intenta mostrar que, pese a su aislamiento financiero y a la crisis interna, conserva aliados capaces de ofrecer combustible, alimentos, tecnología y medicamentos. Moscú, por su parte, refuerza su presencia en el Caribe y convierte la cooperación médica en parte de una agenda más amplia de influencia económica.

Chernishenko también aseguró que unas 90 compañías rusas están interesadas en suministrar a Cuba productos cárnicos, lácteos y pescado, en un momento en que la Isla atraviesa una de sus peores crisis alimentarias desde los años 90. La oferta rusa llega mientras el Gobierno cubano pierde capacidad de compra, acumula deudas con proveedores y depende cada vez más de acuerdos bilaterales con países políticamente afines.

La dimensión energética de esa dependencia ya quedó clara en marzo, cuando el petrolero ruso Anatoly Kolodkin llegó a Cuba con unas 100.000 toneladas de crudo, un envío que alivió de manera temporal la escasez de combustible.