Rusia destruye cuatro grandes superficies comerciales ucranianas en apenas 24 horas

Estanterías calcinadas de la gran superficie comercial de productos de uso cotidiano, bricolaje y materiales de construcción en Uman, Ucrania.

La cadena Epicentr contabiliza 19 establecimientos arrasados desde el inicio de la invasión, mientras una nueva oleada de 153 drones deja seis heridos en Vínnitsa

Madrid/La ofensiva rusa contra las infraestructuras comerciales y logísticas de Ucrania ha golpeado con especial dureza a la cadena Epicentr, dedicada a la venta de artículos para el hogar, bricolaje y materiales de construcción, que perdió cuatro establecimientos en apenas 24 horas esta semana. Desde el comienzo de la invasión a gran escala, la compañía contabiliza 19 centros completamente destruidos y otros 14 dañados. Los ataques están afectando no solo a la actividad económica, sino también al empleo y a la vida cotidiana de numerosas ciudades ucranianas.

Uno de los establecimientos arrasados se encuentra en Uman, en el centro del país, donde un dron ruso impactó durante la madrugada del miércoles contra una superficie comercial de unos 8.000 metros cuadrados. Los trabajadores que preparaban la apertura habían conseguido refugiarse después de que se activara la alarma aérea.

“Llegué diez minutos después del ataque. El dron impactó en el centro del espacio comercial”, relató a EFE Mikola Vasilenko, jefe de seguridad del establecimiento, mientras mostraba en su teléfono móvil imágenes del incendio que consumió las instalaciones.

Los equipos de emergencia acudieron con cinco camiones de bomberos, pero tuvieron que interrumpir las labores de extinción cuando sonó una nueva alerta aérea, seguida de otro ataque. Cuando pudieron regresar, el fuego había destruido todo el interior de la nave.

Alrededor de 150 personas, entre empleados fijos y trabajadores temporales, trabajaban en el Epicentr de Uman

No era la primera vez que ese establecimiento resultaba alcanzado. El 16 de octubre, otro ataque ruso había incendiado una parte menor de las instalaciones y destruido varios apartamentos de un edificio residencial cercano.

Alrededor de 150 personas, entre empleados fijos y trabajadores temporales, trabajaban en el Epicentr de Uman. Su director, Andrí Savitski, acababa de asumir la responsabilidad de su primer establecimiento cuando quedó reducido a escombros.

La empresa ofrece a los afectados puestos de trabajo en otros centros que siguen funcionando, pero aceptar esa alternativa supone trasladarse a otra ciudad. Según explicó a EFE Yulia Chudnovets, directora de relaciones públicas de Epicentr, no todos los empleados están dispuestos a abandonar sus hogares.

La cadena ha decidido no reconstruir durante la guerra los grandes establecimientos destruidos. En su lugar, apuesta por locales más pequeños, denominados Epicentr Exprés, que permiten vender artículos de menor tamaño, ofrecer servicios de cafetería y recoger pedidos realizados por internet.

La destrucción también ha alcanzado a la red de distribución de la compañía. Los tres centros de almacenamiento y logística que Epicentr tenía en Ucrania han sido arrasados. El último, situado en la región de Jmelnitski, quedó destruido el 13 de octubre junto con sus equipos automatizados de procesamiento de mercancías.

“En los últimos dos meses hemos tenido más destrucción que en toda la guerra”

Ante esta situación, la empresa ha optado por evitar la concentración de grandes cantidades de productos en un mismo lugar y recurrir, cuando es posible, a entregas directas de los proveedores a los establecimientos.

“En los últimos dos meses hemos tenido más destrucción que en toda la guerra”, aseguró Chudnovets. La directiva considera que Rusia busca debilitar la economía ucraniana mediante ataques contra algunas de sus principales empresas. El viernes, un misil balístico también alcanzó, según EFE, un establecimiento de Epicentr en el barrio de Pochaina, en Kiev.

En Pervomaisk, una ciudad de la región sureña de Mikoláyiv, otro de los grandes almacenes quedó completamente destruido por un dron ruso durante la tarde del martes. Su director, Igor Poliakov, explicó que unas 40 familias podrían quedarse sin sustento.

La pérdida del establecimiento representa además algo más que un problema comercial. En ciudades pequeñas, donde las alternativas de ocio son limitadas, estos grandes almacenes también funcionaban como lugares de encuentro. Las familias acudían a comprar, tomar café o pasar parte del fin de semana, una rutina que la guerra ha vuelto cada vez más difícil de mantener.

La ofensiva rusa continuó durante la madrugada de este domingo con el lanzamiento de 153 drones de distintos tipos contra territorio ucraniano, de los cuales 119 fueron derribados o neutralizados por las defensas del país, según el parte matinal de la Fuerza Aérea de Ucrania.

Pese a la actuación de las defensas antiaéreas, se registraron impactos de drones en 15 emplazamientos y caídas de fragmentos de aparatos derribados en otros nueve

Entre los aparatos utilizados figuraban drones Shahed, 92 de ellos con propulsión a reacción, además de los modelos S8000 Banderol/Dan-T, Gerbera y señuelos Parodia, empleados para confundir los sistemas defensivos. Según el balance provisional de las ocho de la mañana, las fuerzas ucranianas habían neutralizado 64 Shahed de reacción, mientras otros nueve drones rusos continuaban en el aire.

Pese a la actuación de las defensas antiaéreas, se registraron impactos de drones en 15 emplazamientos y caídas de fragmentos de aparatos derribados en otros nueve.

En Vínnitsa, en el oeste del país, un dron alcanzó un edificio residencial de cinco plantas y destruyó por completo cuatro apartamentos. Las autoridades regionales informaron de seis heridos, uno de los cuales tuvo que ser hospitalizado.

También en Zhitómir, al norte de Ucrania, los ataques causaron daños en una instalación energética, un centro sanitario, un bloque de viviendas y una empresa privada, aunque las autoridades no reportaron heridos.