Rusia inhabilita como candidato a diputado al opositor Borís Nadezhdin por extremismo

Era uno de los pocos opositores que se atrevieron a criticar la guerra que no estaban ni en la cárcel ni en el exilio

Moscú/La Justicia rusa excluyó este viernes de la carrera electoral al veterano político Borís Nadezhdin, uno de los pocos opositores que se atrevieron a criticar la guerra que no están ni en la cárcel ni en el exilio, lo que no ha impedido que siga cayendo en picado la popularidad del presidente, Vladímir Putin, a dos meses de las elecciones legislativas.

Nadezhdin, que aspiraba a un escaño de diputado en los comicios de septiembre, fue declarado culpable de extremismo por un tribunal de la región de Moscú, lo que le inhabilita como candidato independiente.

Como ocurriera con otros candidatos liberales, el motivo de la inhabilitación fue una imagen del fallecido líder opositor, Alexéi Navalni, que figuraba en un enlace colgado por el acusado en sus redes sociales.

Nadezhdin, de 63 años, negó su culpabilidad, aduciendo, entre otras cosas, que una vez muerto, las autoridades debían haber retirado a Navalni de la lista de extremistas y terroristas.

"El auténtico objetivo de lo que ocurre aquí es cerrarme la boca e impedir que me presente a las elecciones a la Duma" o cámara de diputados, comentó durante la vista judicial

"El auténtico objetivo de lo que ocurre aquí es cerrarme la boca e impedir que me presente a las elecciones a la Duma" o cámara de diputados, comentó durante la vista judicial.

Nadezhdin tendrá que pagar una multa de 1.000 rublos (unos 13 dólares), la menor pena contemplada por ese artículo del código administrativo –podía haber recibido 15 días de arresto–, pero tendrá que suspender su campaña de recogida de firmas.

La Comisión Electoral Central ya le impidió en 2024 enfrentarse a Putin en las elecciones presidenciales, en las que éste fue reelegido por otros seis años de mandato. Entonces, el motivo fueron los supuestos defectos de forma en las firmas recabadas por el aspirante.

Con la inhabilitación de Nadezhdin, ya son varios los candidatos opositores que han sido excluidos, en la mayoría de las ocasiones por sus críticas a la campaña militar rusa en Ucrania. La prensa independiente asegura que el Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB) está filtrando los candidatos para que las elecciones legislativas sean lo más estériles posible.

Además de demandar el fin de los combates, Nadezhdin criticó el bloqueo de internet –"Putin no sabe muy bien cómo funciona el mundo moderno", comentó a EFE en una reciente entrevista– y el déficit de combustible debido a los constantes ataques ucranianos contra las refinerías rusas.

"Este fue un proceso judicial único. Creo que pasará a la historia de la judicatura. La decisión fue la esperada. Sería extraño si el juez me hubiera absuelto", comentó a la salida del tribunal.

"Este fue un proceso judicial único. Creo que pasará a la historia de la judicatura. La decisión fue la esperada. Sería extraño si el juez me hubiera absuelto"

Además de recordar que fue elegido diputado por primera vez en tiempos de la Unión Soviética (1990), aseguró que los sondeos señalan que llevaba la delantera en las cuatro ciudades de la región de Moscú por las que se presentaba.

Como atenuante aludió a sus cuatro hijos y al hecho de que sufre del corazón y tiene diabetes. "He tenido dos infartos, soy una persona enferma (...) Me moriré ahí dentro, la voy a palmar si me envían al calabozo", dijo.

Nadezhdin, que fue detenido el lunes, tras lo se le impidió abandonar el país por las deudas acumuladas, se encontró mal durante la vista debido a una subida de presión, por lo que el tribunal tuvo que llamar a la ambulancia, que le atendió en la propia sala.

Tras el juicio, publicó un mensaje acompañado de una foto de un medidor de presión arterial en su canal de Telegram donde anunció una pausa para recuperarse, aunque adelantó que recurrirá el fallo.

Según algunos expertos, el hecho de que el opositor se mostrara desafiante después de ser catalogado hace una semana como agente extranjero -acusó al Kremlin de intentar "excluir a los rivales más peligrosos" para garantizar "el resultado deseado"- selló su destino como candidato.

La represión de la oposición no ha contribuido a revertir la tendencia a la baja en la popularidad de Putin, que es víctima, al igual que el partido del Kremlin, Rusia Unida, de una tormenta perfecta: hartazgo con la guerra; contracción económica; drones ucranianos; ralentización de las redes sociales; aislamiento de la anexionada península de Crimea y colas en las gasolineras.

Según informó hoy el Fondo de Opinión Pública (FOM), los índices de aprobación de la gestión de Putin han caído un 5 % durante la última semana, un descenso sin precedentes desde el comienzo de la conocida como 'operación militar especial' en 2022.

Dicho indicador se encuentra ahora en el 66% –era de 64% una semana antes del comienzo de la contienda–, cuando durante los últimos cuatro años y medio de guerra ha rondado el 80%. Además, también cayó dos puntos porcentuales la confianza en el jefe del Estado, del 69% al 67%.