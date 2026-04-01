Rusia lanza contra Ucrania 339 drones, entre ellos unos 200 shaheds iraníes

El Ejército ucraniano ha derribado miles de drones 'kamikaze' Shahed-136 de fabricación iraní desde que se inició la guerra.

Zelenski denuncia el ataque antes de los contactos con emisarios de EE UU: "Nosotros proponemos un alto el fuego por Pascua, y en respuesta a esto recibimos (drones) shahed"

Kiev/Rusia lanzó la pasada noche y durante la madrugada de hoy contra Ucrania un total de 339 drones de larga distancia, entre ellos unos 200 aparatos no tripulados ruso-iraníes Shahed, según el parte publicado hoy por la Fuerza Aérea ucraniana.

Las defensas ucranianas neutralizaron 298 de esos drones sobre varias regiones del norte, el sur, el este y el oeste del país.

Otros veinte drones no fueron interceptados e impactaron en once localizaciones de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó además de la caída de fragmentos de drones derribados en otros cinco lugares.

Varios drones rusos seguían sobrevolando territorio ucraniano en el momento en que se publicó el parte.

Varios drones rusos seguían sobrevolando territorio ucraniano en el momento en que se publicó el parte

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció el ataque, que alcanzó infraestructuras civiles en el oeste de Ucrania como una provocación por parte del Kremlin justo antes de la conversación que el mandatario planea mantener hoy con los mediadores de la Casa Blanca en la guerra de Rusia contra el país europeo, Steve Witkoff y Jared Kushner.

"Hoy será un día de gran actividad diplomática. Ya hay muchos contactos planeados, y este ataque nocturno es de hecho la respuesta rusa a los esfuerzos diplomáticos", dijo el presidente ucraniano.

Zelenski, que explicó que el ataque ruso alcanzó almacenes de alimentos y una terminal de una empresa privada de correos en el noroeste de Ucrania, había dicho la víspera que tiene previsto proponer a los mediadores estadounidenses que se declare una tregua con motivo de la celebración de la Pascua ortodoxa este 12 de abril.

Rusia ya rechazó el martes esta idea por boca del portavoz del Kremlin, Dmitri Petrov.

"Nosotros proponemos un alto el fuego por Pascua, y en respuesta a esto recibimos (drones) shahed", dijo el presidente ucraniano al condenar el último ataque ruso en redes sociales.

El líder de Kiev aspira a que se reanuden los contactos trilaterales con estadounidenses y rusos para buscar una salida a la guerra. Los contactos en este formato comenzaron a principios de año y se interrumpieron el mes pasado con motivo del estallido de la guerra de Irán en Oriente Medio.

Los contactos en este formato comenzaron a principios de año y se interrumpieron el mes pasado con motivo del estallido de la guerra de Irán en Oriente Medio

El presidente ucraniano ha explicado que los mediadores de EE UU no quieren salir de su país mientras éste esté en guerra, y que Rusia rechaza enviar a sus negociadores a EE UU.

Zelenski, que dijo el lunes que está abierto a cualquier tipo de alto el fuego con el enemigo, recordó asimismo que Ucrania también ha propuesto una tregua en los ataques a objetivos energéticos que "los rusos ignoran".

El presidente ucraniano agregó que las fuerzas rusas han vuelto a intentar golpear "subestaciones y transformadores" eléctricos en Ucrania.