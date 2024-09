Rusia comienza la reconquista de Kursk con la vista puesta en las elecciones de EE UU

Moscú/El Ejército ruso ha recuperado en las últimas 48 horas 10 localidades tomadas por Ucrania en la región fronteriza de Kursk, aseguró este martes el Ministerio de Defensa de ese país. Según expertos, el objetivo es liberar la zona antes de las elecciones presidenciales estadounidenses.

De acuerdo con Ruslán Levíev, director del equipo Conflict Intelligence Team, el Ejército ruso quiere liberar Kursk antes de las elecciones presidenciales estadounidenses porque no quiere que Kiev llegue al 5 de noviembre –día de los comicios en Estados Unidos– con esa baza en la mano, lo que le permitiría utilizar las zonas bajo su control en Kursk como moneda de cambio en unas futuras negociaciones de paz. Agregó que no había lanzado su contraofensiva hasta ahora por no tener la absoluta seguridad de que tendría éxito.

Las 10 localidades fueron recuperadas por la agrupación militar Séver, que lanzó hace dos días un contraataque que le permitió retomar Snagost, Biajovo, Gordéevka, Apanasovka, Vishnevka, Víktorovka, Vpezápnoye, Krasnooktiábrskoye, Óbujovka y Oktiabr, precisó un comunicado castrense ruso.

“En la última jornada también fueron rechazados dos contraataques del enemigo lanzados hacia Fanaseevka y Snagost, así como un intento de atacar en Olgovka”, agregó la nota. Además, fueron repelidos cuatro asaltos ucranianos hacia otras dos localidades de Kursk, señaló Defensa.

La recuperación de Snagost, convertido en un puesto fortificado de las Fuerzas Armadas de Ucrania en territorios tomados en Kursk, permite al Ejército ruso desbloquear una gran unidad arrinconada en el vecino distrito de Glushkovo, entre el río Seim y la frontera ucraniana.

El avance ruso fue confirmado por el estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) en su último informe, así como los intentos de rodear las tropas enemigas, pero no la reconquista de localidades como Snagost.

En su informe aseguró que, por primera vez desde el inicio de la guerra, Moscú podría haber recurrido a grupos tácticos de batallón para expulsar al enemigo de su territorio, lo que incluye compañías combinadas con un alto nivel de preparación en combate. El ISW también destacó que el Ejército ucraniano habría lanzado su propia contraofensiva cerca de Snagost.

Entre tanto, Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores ruso, acusó a Occidente de dar permiso a Ucrania para atacar territorio ruso con misiles de largo alcance, después de que EE UU anunciara sanciones contra Irán por el suministro a Moscú de misiles balísticos.

“No tenemos dudas de que ya ha sido tomada hace mucho la decisión sobre el levantamiento de las restricciones para el empleo de armamento de largo alcance para atacar territorio ruso”, dijo Lavrov en una mesa redonda con jefes de misiones diplomáticas extranjeras.

Además, calificó de “escenificación” la visita el miércoles a Kiev por parte del secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, y el ministro de Exteriores del Reino Unido, David Lammy, quienes habrían abordado el tema con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Durante su visita a Kiev, tanto Blinken como Lammy subrayaron que la autorización para el empleo de misiles de largo alcance será tratada por sus respectivos jefes de Estado, Joe Biden y Keir Starmer, en la reunión que ambos mantendrán este viernes en Washington.

Sin embargo, aún no hay nada oficial y Ucrania está a la espera de recibir el permiso para atacar territorio ruso con misiles occidentales de largo alcance.