Rusia reduce dos tercios sus pronósticos de crecimiento económico para 2026

Alexandr Nóvak, vice primer ministro ruso, ha rebajado las expectativas, que eran de mayor crecimiento.

Moscú/El Gobierno ruso revisó a la baja su pronóstico de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para 2026 y lo redujo 0,9 puntos porcentuales, de 1,3% al 0,4%, según informó este martes el vice primer ministro ruso, Alexandr Nóvak.

"Esperamos que en 2026 lograremos mantener la dinámica positiva del PIB en un 0,4%", afirmó en declaraciones el periódico ruso Védomosti.

El vice primer ministro añadió que para finales de 2026 se espera una reducción de la inflación al nivel del 5,2%.

Para el año que viene, sostuvo, comenzará "un periodo de restablecimiento del ritmo de crecimiento del 1,4% en 2027 hasta el 2,4% para 2029", mientras la inflación retornará al nivel del 4% previsto como objetivo por el Gobierno ruso ya para 2027.

Para el año que viene, sostuvo, comenzará "un periodo de restablecimiento del ritmo de crecimiento del 1,4% en 2027 hasta el 2,4% para 2029"

El anterior pronóstico del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia publicado en septiembre del año pasado preveía un crecimiento del PIB del 1,3% en 2026, un 2,8% en 2027 y un 2,5% en 2028.

En marzo pasado, el ministro de Desarrollo Económico, Maxim Reshétnikov, anunció que el pronóstico sería renovado en abril, pero a día de hoy no ha presentado nuevas previsiones.

"Preveíamos que el primer semestre sería difícil. Resultó ser así. Consideraremos todos los indicadores actuales en el nuevo pronóstico", aseveró.

El principal banco ruso, Sberbank, también rectificó a la baja el crecimiento del PIB ruso para este año hasta el 0,5-1% (frente al 1-1,5 % anterior), mientras que el FMI elevó este indicador en 0,3 puntos, hasta el 1,1%.