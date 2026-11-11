Rusia y Ucrania acuerdan un canje masivo de prisioneros mientras Kiev ataca un puerto ruso

"Durante la noche fueron derribados 150 drones enemigos. El objetivo del ataque era la zona portuaria de Ust-Lugá en el distrito Kingiseppski", informó el gobernador de Leningrado.

El bombardeo contra una terminal petrolífera en el golfo de Finlandia provoca un incendio y obliga a Helsinki a cerrar temporalmente su espacio aéreo y marítimo

Moscú/Helsinki/Rusos y ucranianos acordaron un canje masivo de prisioneros de guerra durante las negociaciones tripartitas con mediación de EE UU que concluyeron este miércoles en Abu Dabi, mientras Ucrania atacó el puerto ruso de Ust-Lugá, en el golfo de Finlandia, lo que obligó a las Fuerzas de Defensa finlandesas a cerrar el tráfico aéreo y marítimo en el sureste del país durante varias horas.

"Alcanzamos un acuerdo de principio sobre un nuevo canje masivo de prisioneros de guerra. Los detalles se conocerán en breve", dijo Vladímir Medinski, jefe de la delegación rusa, a la prensa rusa al término de los dos días de conversaciones.

Las negociaciones de paz arrancaron este martes en Abu Dabi tras una pausa de nueve meses provocada por la guerra en Irán y continuarán este miércoles.

Las negociaciones de paz arrancaron este martes en Abu Dabi tras una pausa de nueve meses provocada por la guerra en Irán y continuarán este miércoles

El gobernador de la región de Leningrado, Alexandr Drozdenko, informó del ataque contra la terminal petrolífera rusa de Ust-Lugá, ubicada en la desembocadura del río Lugá en el golfo de Finlandia, horas antes de iniciarse la segunda jornada de negociaciones de paz.

"Según datos previos, durante la noche sobre la región de Leningrado fueron derribados 150 drones enemigos. El objetivo del ataque era la zona portuaria de Ust-Lugá en el distrito Kingiseppski. A consecuencia del impacto de varios drones se desató un incendio", escribió en su canal de Telegram.

Según Drozdenko, tres empleados resultaron heridos, pero sus vidas no corren peligro.

Además, a consecuencia del ataque la estación de transformadores de Ust-Lugá efectuó una desconexión de emergencia.

En la vecina San Petersburgo el aeropuerto internacional de Púlkovo tuvo que detener temporalmente las operaciones, postergando alrededor de 30 vuelos. Debido a este cierre, dos vuelos con destino a esta ciudad procedentes de Turquía y Egipto fueron desviados y obligados a aterrizar en el aeropuerto de Helsinki, desde donde más tarde pudieron continuar su viaje, de acuerdo a la Guardia Costera finlandesa.

"Las Fuerzas de Defensa han establecido una zona de restricción temporal en la parte oriental del Golfo de Finlandia a las 02.09 (00.09 GMT) y en la zona marítima a las 02.15 (00.15 GMT)", advirtió el Ejército finlandés

"Las Fuerzas de Defensa han establecido una zona de restricción temporal en la parte oriental del Golfo de Finlandia a las 02.09 (00.09 GMT) y en la zona marítima a las 02.15 (00.15 GMT)", advirtió el Ejército finlandés a través de la red social X.

"Se trata de una medida de precaución destinada a garantizar la seguridad de los civiles y la capacidad de las autoridades para combatir posibles ataques con drones", agregaron las Fuerzas de Defensa.

El cierre temporal del espacio aéreo y marítimo finlandés, el segundo en menos de un mes, duró poco más de cinco horas y fue levantado a las 07.20 (05.20 GMT).

Finlandia se ha visto obligada a restringir el tráfico aéreo y marítimo en varias ocasiones durante los últimos meses debido a los frecuentes ataques con drones por parte de Ucrania contra objetivos rusos situados en San Petersburgo y la región de Leningrado, entre ellos los puertos petrolíferos de Primorsk y Ust-Luga.

A lo largo de este año, Finlandia y otros países aliados de la región han sufrido varios incidentes en los que drones ucranianos invadieron por error su espacio aéreo durante estos ataques y tuvieron que ser derribados o se estrellaron en su territorio.

Durante la noche también fue atacada la región de Smolensk, sobre la cual fueron derribados 37 drones ucranianos, según el gobernador local, Vasili Anojin.

Según Anojin, en la ciudad de Yártsevo fragmentos de un dron derribado impactaron contra un edificio de vivienda, causando un incendio y la muerte de dos civiles.

El Ministerio de Defensa de Rusia reportó el derribo de 627 drones ucranianos de ala fija sobre 22 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar de Azov.