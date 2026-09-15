Rusia y Ucrania continúan atacando infraestructuras energéticas tras el anuncio de tregua de Trump

Los ataques cruzados han seguido sucediéndose pese a lo que afirmó Trump sobre una tregua.

Cazas de la Otan derriban un dron sobre el espacio aéreo lituano, presuntamente procedente de Bielorrusia

Moscú / Kiev/ Berlín/El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó este martes que sus fuerzas armadas atacaron durante la noche una refinería situada en la ciudad de Sizrán de la región rusa de Samara, del que ya habían dado cuenta canales de Telegram rusos.

Zelenski informó además de bombardeos ucranianos contra una fábrica de drones en la región rusa de Taganrog y contra una infraestructura de lanzamiento de aparatos no tripulados en la de Oriol. El presidente ucraniano agregó que otros objetivos de los que no dio detalles fueron alcanzados también en el mar Negro.

Rusia y Ucrania han continuado esta madrugada sus ataques cruzados pese al acuerdo de tregua en los bombardeos mutuos a infraestructuras energéticas anunciado en la víspera por el presidente de EE UU, Donald Trump.

Ni Moscú ni Kiev han confirmado la tregua, aunque Zelenski sí mostró su disponibilidad a un cese de los ataques a todas las infraestructuras civiles, incluidas las energéticas, si Rusia da ese mismo paso.

Sin embargo, el Ejército ruso ha atacado hoy con drones en la capital ucraniana un almacén y otras dos gasolineras, según dijo en su cuenta de Telegram el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó.

El Ejército ruso ha atacado hoy con drones en la capital ucraniana un almacén y otras dos gasolineras, según dijo en su cuenta de Telegram el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó

Dos personas están en estado grave debido a estos ataques, informó Klichkó, que dio cuenta además de otros dos heridos de menor consideración.

Rusia empezó a atacar gasolineras en la capital de Ucrania a finales de la semana pasada. Los ataques rusos contra estaciones de servicio se habían centrado hasta ahora en regiones más cercanas al frente.

Las fuerzas rusas llevan a cabo desde el verano una agresiva campaña de ataques a la logística de empresas minoristas ucranianas y a infraestructuras clave para la importación y la exportación de productos en Ucrania.

Rusia, que está siendo más efectiva que de costumbre en estos bombardeos debido a la vulnerabilidad ucraniana ante sus misiles balísticos y sus nuevos drones con motor a reacción, también ha atacado objetivos de la industria farmacéutica ucraniana en los últimos días.

Moscú intensificó su campaña contra objetivos civiles ucranianos –que ha conseguido entre otras cosas paralizar casi por completo los puertos de mar bajo control de Kiev– después de que Ucrania atacara sistemáticamente buques mercantes que salían y entraban a puertos rusos y empezara a destruir almacenes de la empresa de comercio electrónico Wildberries, conocida como la Amazon rusa.

En su mensaje sobre los ataques, el presidente ucraniano aplaudió asimismo las sanciones dictadas esta semana por EE UU contra el banco ruso VTB. Según el presidente ucraniano, este banco es una herramienta del Kremlin para seguir librando la guerra contra Ucrania. EE UU ha sancionado a este banco ruso por sus vínculos con Irán.

Mientras, cazas de la Otan derribaron un dron que entró en el espacio aéreo lituano,probablemente desde Bielorrusia, dijo el presidente del país báltico, Gitanas Nauseda.

"Un dron que acababa de entrar en el espacio aéreo lituano fue destruido por aviones de combate de la Otan", escribió en su cuenta de la red social X.

"Agradezco al personal aliado su rápida respuesta. Mientras Rusia intensifica su agresión contra Ucrania, este nivel de preparación es vital para nuestra región. Junto con nuestros aliados de la Otan, Lituania defenderá su espacio aéreo", añadió.

El Ministerio lituano de Defensa explicó por su parte en X que fueron pilotos italianos de la Otan los que neutralizaron el dron. "Las Fuerzas Armadas de Lituania y los pilotos italianos que participan en la Misión de Defensa Aérea de la OTAN demostraron una respuesta rápida y responsable. ¡Gracias!", escribió.

"Las Fuerzas Armadas de Lituania y los pilotos italianos que participan en la Misión de Defensa Aérea de la OTAN demostraron una respuesta rápida y responsable. ¡Gracias!", escribió

Según el medio lituano LRT, pocos minutos después de la medianoche, el Departamento de Protección contra Incendios y Rescate informó de que un dron había entrado en territorio lituano y se declaró una posible alerta aérea en varios distritos del país. Unos 30 minutos después, se informó de que el dron había sido destruido en el aire.

El director del Centro Nacional de Gestión de Crisis, Vilmantas Vitkauskas, precisó a LRT Radio que el dron fue derribado en el condado de Kaunas, en el centro-sur del país báltico que comparte frontera con Bielorrusia y Rusia a través del exclave de Kaliningrado. Según Vitkauskas, el dron fue neutralizado en una zona rural, cerca de la laguna de Kaunas.

La Policía Militar de las Fuerzas Armadas de Lituania, la policía y agentes de otros servicios se dirigían rápidamente al lugar del incidente para identificar el origen y el tipo de dron.

Según los datos preliminares, es probable que el dron entrara en Lituania desde territorio de Bielorrusia, indicó Vitkauskas a LRT Radio. "Sí, desde Bielorrusia. Después pasó por Lentvaris, en el distrito de Trakai, y el objeto se desplazaba hacia el oeste", explicó.

Los aeropuertos lituanos (LTOU) informaron de que, debido a la posible amenaza aérea, las operaciones y el espacio aéreo del aeropuerto de Vilna fueron temporalmente restringidos.

En los últimos meses se han producido varios incidentes de drones en los tres países bálticos, el más grave en mayo, cuando dos vehículos aéreos no tripulados impactaron contra una instalación de almacenamiento de petróleo vacía en la localidad de Rezekne, en el este de Letonia.