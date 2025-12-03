Rutte pide mantener fuerte a Kiev mientras siguen las conversaciones de paz

El presidente ruso, Vladimir Putin, se reúne con el enviado presidencial estadounidense, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, en el Kremlin en Moscú, Rusia.

Putin y Witkoff no acercan posturas sobre el plan de Trump y la paz se aleja en Ucrania

Moscú /Bruselas/El secretario general de la Otan, Mark Rutte, afirmó este miércoles que, mientras prosiguen las conversaciones diplomáticas por la paz en Ucrania, es necesario mantener el apoyo militar al país para que las afronte desde la posición más fuerte posible.

“Las conversaciones de paz siguen en marcha. Eso es bueno, pero al mismo tiempo, tenemos que asegurarnos de que, mientras se desarrollan y no sabemos cuándo terminarán, Ucrania se encuentre en la posición más fuerte posible para continuar la lucha, para defenderse de los rusos”, indicó Rutte ante la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la Alianza.

El ex primer ministro neerlandés agregó que Kiev debe estar también en la posición más sólida posible “cuando las conversaciones de paz lleguen realmente a un punto en el que se sienten a la mesa” las partes.

Sobre los últimos contactos encabezados por Estados Unidos tras los mantenidos hace unos días con los ucranianos en Florida y que el martes llevaron al enviado especial de la Casa Blanca, Steven Wifkoff, a Moscú, Rutte rehusó “comentar cada paso”.

"“Lo que ocurrió anoche fue importante. Habrá más pasos, pero no me oirán comentar cada uno de ellos"

“Lo que ocurrió anoche fue importante. Habrá más pasos, pero no me oirán comentar cada uno de ellos. Coordinamos estrechamente con los estadounidenses lo que está ocurriendo, pero no comentamos cada paso”, apuntó. Para Rutte, “lo importante es que el proceso de paz está en marcha y esperamos que dé resultados”.

“Y si se prolonga demasiado o no da resultados, la mejor manera de presionar a los rusos es haciendo dos cosas”, indicó, en referencia a “asegurarse de que los rusos comprendan que el rápido flujo (militar) hacia Ucrania continuará” y a que “las sanciones económicas sean contundentes, que sean efectivas”.

“Eso también es exactamente lo que está sucediendo”, concluyó. Rutte afirmó que está “en contacto constante” con el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, y disculpó su ausencia hoy de la reunión ministerial aliada en Bruselas.

“Está trabajando muy duro en lo que respecta al proceso de paz en Ucrania, pero también en Sudán, Gaza y todas las demás cuestiones en las que están trabajando los estadounidenses. Por lo tanto, me parece totalmente aceptable que no esté aquí (…). No le demos más importancia de la que tiene”, comentó.

Preguntado por la trama de corrupción en Ucrania que ha provocado la salida del jefe de gabinete del presidente Volodímir Zelenski, Andrí Yermak, Rutte dijo que “cuando se produce corrupción, es importante que los ucranianos se ocupen de estos casos y así lo están haciendo”.

“Creo que el presidente ucraniano ha tomado todas las medidas necesarias para erradicar la corrupción”, agregó.

Pero las conversaciones no prosperan de manera favorable, como quedó de manifiesto este martes, cuando el presidente ruso, Vladímir Putin, no logró acercar posturas sobre el plan de paz.

"Por el momento no hemos logrado un compromiso, pero varias propuestas estadounidenses son más o menos aceptables. Se pueden discutir. Otras proposiciones que se plantearon no nos convienen"

"Por el momento no hemos logrado un compromiso, pero varias propuestas estadounidenses son más o menos aceptables. Se pueden discutir. Otras proposiciones que se plantearon no nos convienen", aseguró a la prensa rusa Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

Fueron cinco horas de negociaciones en las que ambas partes abordaron el plan original del presidente de EE UU, Donald Trump, que fue tamizado en las últimas dos semanas por Kiev y los países europeos, y cuatro documentos más que el emisario estadounidense entregó a la parte rusa.

La renuncia de Ucrania al ingreso en la Otan, las garantías de seguridad, el repliegue del Donbás y las reparaciones rusas tras la posguerra son algunos de los asuntos que ni los bandos ni los mediadores han podido consensuar.

Sea como sea, Ushakov subrayó que las posiciones de ambas partes "no están más lejos, eso seguro", que antes de la reunión. "La reunión fue muy útil, constructiva y sustancial, y se prolongó no durante cinco minutos, sino durante cinco horas (…) Pero aún queda mucho trabajo por hacer tanto en Washington como en Moscú", destacó.

En particular, en el Kremlin se abordó "el problema territorial, sin el que nosotros no vemos una solución a la crisis", apuntó.

El líder ruso criticó algunos puntos del plan estadounidense, pero apoyó la mayoría de ellos, destacó, al tiempo que criticó la actitud "destructiva" de los países europeos.

"En algunos (puntos) podíamos estar de acuerdo y el presidente se lo dijo a sus interlocutores. Otros suscitaron nuestras críticas. Y el presidente no ocultó su opinión crítica e incluso negativa respecto a varias propuestas", señaló.

En cuanto a una futura reunión entre Putin y Trump tras la cancelación de la cumbre de Budapest, admitió que depende de los progresos que se logren durante el proceso de paz.

Witkoff, criticado en el pasado por personarse en el Kremlin sin intérprete, no llegó esta vez solo. Le acompañaba una traductora y Jared Kushner, asesor y yerno del presidente de EE UU.

Witkoff, criticado en el pasado por personarse en el Kremlin sin intérprete, no llegó esta vez solo. Le acompañaba una traductora y Jared Kushner, asesor y yerno del presidente de EE UU

Les hizo de guía desde su llegada el emisario económico del Kremlin, Kiril Dmítriev, al que la prensa considera uno de los autores del plan de 28 puntos considerado prorruso por Kiev y la mayoría de países occidentales.

Dmítriev destacó en X que era un "día importante para la paz" porque a Moscú viajó "el equipo que hizo realidad el acuerdo de paz del presidente Trump en Gaza".

La reunión está marcada por el escándalo de la filtración a la prensa de las conversaciones telefónicas entre Witkoff y Ushakov, y también entre este último y Dmítriev.

Entre otras cosas, según la prensa, Witkoff recomendó que Putin llamara a Trump antes de la reunión del segundo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a mediados de octubre en la Casa Blanca, donde solicitó el suministro de misiles Tomahawk.

Witkoff llegó a Moscú tras mantener consultas el domingo con representantes ucranianos en Miami y una vídeoconferencia este lunes con Zelenski y el presidente francés, Emmanuel Macron.

Antes de acudir a la reunión, Putin departió profusamente con la prensa local y acusó a Europa de "bloquear todo el proceso de paz". "Ellos mismos se abstienen de las negociaciones de paz y, al mismo tiempo, ponen trabas al presidente Trump. No tienen agenda de paz. Están a favor de la guerra", dijo tras intervenir en un foro organizado por el banco VTB.

Denunció que los países europeos, en alusión principalmente a Francia, Alemania y el Reino Unido, incluyen en el susodicho plan "exigencias que para Rusia son absolutamente inadmisibles".

"Ellos lo entienden y así culpan a Rusia de rechazar ese proceso de paz. Ese es su objetivo. Lo vemos claramente", dijo.

En una demostración de que el líder ruso está preparado para seguir combatiendo en 2026 si no se satisfacen sus demandas, antes del encuentro llamó al Ministerio de Defensa a preparar al ejército para el invierno.

"Ellos lo entienden y así culpan a Rusia de rechazar ese proceso de paz. Ese es su objetivo. Lo vemos claramente", dijo

"El Ministerio de Defensa y el Estado Mayor deben pensar en el avituallamiento de las tropas para la llegada del invierno. Los hombres deben recibir todo lo necesario", dijo.

Putin también anunció la toma del bastión de Pokrovsk –la mayor victoria rusa desde la conquista del puerto de Mariúpol, también en la región de Donetsk, en los primeros meses de la guerra–, algo que Kiev negó categóricamente.

"Es una buena cabeza de puente para lograr todos los objetivos marcados al comienzo de la operación militar especial", pronosticó.

Anoche, las defensas antiaéreas rusas derribaron 102 drones de ala ucranianos sobre siete regiones del país, según dijo el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Casi la totalidad de los aparatos no tripulados fueron interceptados y destruidos en las regiones de Bélgorod (26), Briansk (22), Kursk (21), Rostov (16) y Vorónezh (4), todas ellas fronterizas con Ucrania.

Según escribió en Telegram el gobernador de la región de Vorónezh, Alexandr Gúsev, "varios depósitos de combustible resultaron ligeramente dañados debido a la caída de un dron derribado".

Los otros aparatos no tripulados abatidos anoche fueron destruidos sobre las regiones de Astracán (siete) y Saratov (seis), ambas sin frontera con Ucrania.