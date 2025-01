Los salvadoreños aprueban a Bukele, pero le dan su nota más baja desde que llegó al poder

San Salvador/Los salvadoreños aprueban la gestión del presidente Nayib Bukele con una nota de 7,73 (en una escala de 0 a 10), pero esta es la evaluación más baja que recibe el mandatario desde que llegó al poder Ejecutivo en 2019, según una encuesta realizada por una universitaria privada y divulgada este martes.

De acuerdo con los datos presentados por expertos del Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), la nota otorgada a Bukele es inferior en 0,7 puntos al 8,43 registrado en octubre de 2024.

La nota más alta recibida por el mandatario salvadoreño, quien llegó al Gobierno en 2019 bajo la bandera de la extrema derecha de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), fue de 8,87 en enero de 2021. La calificación más cercana a la actual para el antiguo militante del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido que lo expulsó en 2016, fue un 8,21 de febrero de 2020.

En las últimas semanas el popular mandatario, que buscó la reelección y la ganó en febrero de 2024 a pesar de una prohibición constitucional, ha enfrentado el rechazo de la población, de acuerdo con sondeos, por promover e impulsar una iniciativa para proyectos de minería metálica en el país.

A propuesta de Bukele, la Asamblea Legislativa liderada por su partido Nuevas Ideas (NI) derogó la ley de prohibición minera de 2017 y aprobó en diciembre pasado una legislación que la permite.

La publicación de la encuesta del CEC señala que se "evidenció un notorio rechazo a que en El Salvador se inicien proyectos de minería metálica".

Según el estudio, 48,73% de la población no apoya la idea de Bukele; el 23,51% sí los respalda y el 19,92% tiene dudas, mientras que un 7,84% dice no conocer del tema.

"Si bien el discurso del Ejecutivo enfila hacia promover un concepto de la minería verde, no contaminante, argumentando que hoy las empresas cuentan con tecnología moderna, lo cierto es que en este sondeo el 55,27% no cree que pueda haber minería sin contaminación ambiental o del agua", recalca la publicación.

A finales de diciembre, una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (Iudop) indicó que casi el 60% de los ciudadanos considera que El Salvador no es un país para la explotación minera y que el 61% cree que esta práctica "tendría algún tipo de impacto negativo" sobre el medio ambiente.

De acuerdo con el sondeo, el 23% de los salvadoreños considera que El Salvador es un país apropiado para la minería, el 59,2% dijo que no es apropiado y un 17,8% no sabe o no respondió.