Sanae Takaichi, la seguidora de Thatcher que liderará Japón tras una carrera de obstáculos

Tokio/La conservadora Sanae Takaichi, del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, se convirtió este martes en la primera mujer en ser primera ministra del país asiático, tras hacerse con la victoria en la votación en la cámara baja para elegir el cargo.

“Sanae Takaichi ha sido elegida nueva primera ministra”, dijo el portavoz de la Cámara Baja de la Dieta, el Parlamento nacional japonés, Fukushiro Nukaga, al concluir el recuento de la votación, donde sumó 237 de los 465 sufragios en juego, cuatro por encima de los que necesitaba.

La líder conservadora y nacionalista, de 64 años, se convierte así en la primera mujer en dirigir el país asiático, un día después de forjar una alianza con el Partido de la Innovación de Japón (Ishin) y sin que la fragmentada oposición haya sido capaz de presentar un candidato conjunto para hacerle frente.

“Haremos lo que podamos para llegar al poder. Con ese fin, debemos unirnos y pido honestamente vuestro apoyo. Vamos a convertir la ansiedad que se está expandiendo por el mundo en esperanza”, dijo Takaichi durante una reunión de su partido antes de la votación.

Aunque el PLD e Ishin no alcanzaban, por poco, la mayoría de escaños necesaria en la primera vuelta, al menos cuatro diputados independientes de la Cámara Baja habían expresado su intención de apoyar en la votación a Takaichi, lo que le posibilita lograr la victoria inmediatamente.

Ishiba anunció su dimisión el pasado septiembre, después de que el PLD perdiera la mayoría en ambas cámaras del Parlamento nacional durante su poco más de un año como primer ministro.

La dimisión de Ishiba motivó unas primarias en el PLD el pasado día 4 de octubre, en las que resultó vencedora en segunda ronda Takaichi, uno de los perfiles del ala dura de la formación.

El ascenso de la hoy primera ministra desencadenó la retirada del partido budista Komeito de la coalición con el PLD, tras más de 26 años de alianza, y llevó al partido gobernante a buscar un nuevo aliado, Ishin.

Takaichi, con este hito –también se convirtió en la primera mujer al frente de la formación–, sigue los pasos de su ídolo, la británica Margaret Thatcher, en un momento de fragilidad en la escena política japonesa.

Ex presentadora de noticias, la convertida en política se había presentado sin éxito antes dos veces a liderar el PLD, y llega a la cima del poder en Japón tras una carrera de obstáculos en el último mes.

Nacida en Nara, en el oeste japonés, en 1961, Takaichi es aficionada al béisbol y también tenía el perfil más nacionalista entre los aspirantes.

Heredera espiritual del asesinado ex primer ministro Shinzo Abe, Takaichi ha prometido llevar al PLD y a Japón a "una nueva era", navegando la compleja situación que atraviesa ante la pérdida de la mayoría de la coalición gobernante en el Parlamento y la necesidad de granjearse apoyos de la combativa oposición.

Las opiniones revisionistas de Takaichi en torno al pasado belicista de Japón podrían asimismo revertir años de progreso en la cooperación con Corea del Sur y la distensión con China.

Perfil de referencia del ala dura del PLD, Takaichi tocó la batería en una banda de ‘heavy metal’ en su época universitaria y dio el salto a la política en 1996, después de haber trabajado como presentadora de televisión del canal TV Asahi.

Durante su larga trayectoria política ha ocupado diferentes cargos ministeriales y dentro del partido, como la cartera de Interior y de Seguridad Económica, así como la de Estado para Economía, Comercio e Industria y para Ciencia y Política Tecnológica.

Takaichi es pareja de Taku Yamamoto, a cuyos tres hijos ha adoptado, colega político que ha llegado a desempeñarse como viceministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca y con quien se casó en 2004, un año después de lo cual la política sería elegida por primera vez como miembro de la Cámara Baja.

La victoria de Takaichi y su ascenso como primera ministra resulta especialmente significativa para Japón, que ocupó el puesto 118 de 148 en el último informe del Foro Económico Mundial sobre brecha de género, dado que apenas en torno al 14,6% y el 16,1% de los puestos parlamentarios y directivos están ocupados por mujeres.

El país asiático suele obtener el peor resultado en este aspecto entre los países del G7 (formado también por Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Canadá y Estados Unidos).

Aunque Takaichi se ha manifestado a favor de aumentar el número de mujeres en su Gabinete, ha rechazado propuestas de cuotas y se ha opuesto a revisar la antigua ley que no permite a los miembros de una pareja mantener sus apellidos, lo que suele derivar en la imposición del masculino.

También es reacia a cambiar una ley de 1947 que estipula que solamente un hombre puede heredar el trono imperial, pese a una potencial crisis de sucesión. Su victoria, no obstante, está cargada de simbolismo e imagen de cambio en un país poco acostumbrado a ver a mujeres en puestos de poder.