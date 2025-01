La secretaria de Seguridad Nacional de Trump promete suspender CBP One el “primer día” de su gestión

La Habana/La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, nominada por Donald Trump como próxima secretaria de Seguridad Nacional de EE UU, prometió eliminar la aplicación CBP One, que permite a los migrantes programar citas para pedir asilo. En su audiencia de confirmación ante el Senado, aseguró también que retomaría las políticas migratorias que el republicano implementó en su primer mandato.

Interpelada por el senador Josh Hawley, del estado de Misuri, sobre el futuro de CBP One, Noem dijo: “Si tengo la oportunidad de ser secretaria, el primer día CBP One será suspendido”. Aseguró que la Administración de Trump conservará la información recabada por la aplicación, de manera que podrán saber quién está en EE UU y quién no.

“Volveremos a la evaluación caso por caso”, añadió Noem, “nos aseguraremos de que nuestro sistema de migración legal sea utilizado. Tenemos más jueces, más tribunales de inmigración, para procesar personas legalmente y asegurarnos de que cumplan este proceso en lugar de lo que Joe Biden ha hecho: usar el programa como excusa para permitir que la gente venga a nuestro país sin consecuencias”.

Hawley resumió sus críticas a CBP One alegando que la aplicación no exige la más mínima evidencia a los solicitantes de que necesitan asilo, y recordó las numerosas irregularidades del programa, que consideró una muestra “indignante” de la gestión de Joe Biden sobre el tema migratorio.

La frontera sur fue uno de los temas esenciales en el intercambio de Noem con el Senado. “La frontera sur no es segura”, dijo de forma tajante, tras varias críticas a la gestión del secretario en el cargo, Alejandro Mayorkas, “el peor secretario de Seguridad Nacional de la historia”, según Hawley. “Hay muchas familias que no entienden por qué el Gobierno federal permite a tanta gente venir a este país ilegalmente”.

Noem prometió retomar el programa Remain in Mexico –Quédate en México, implementado por Trump en 2019–, que obligaba a los migrantes a esperar en ese país hasta que se resuelvan sus peticiones de asilo en EE UU. Este programa había sido cerrado por la Corte Suprema a petición de Biden en 2022.

Durante su mandato, Biden permitió el ingreso a Estados Unidos de al menos 5,8 millones de extranjeros que buscaban asilo u otros amparos migratorios, según un informe difundido este martes por el Instituto de Política Migratoria (MPI).

De la cifra total (5.844.770) registrada durante los cuatro años de la actual Administración federal, los solicitantes de asilo que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos y fueron dejados en libertad condicional para presentar sus casos, incluidos los que realizaron el trámite por medio de CBP One, representan el grupo más grande (4.695.300).

A ellos les siguen 531.600 inmigrantes de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua que llegaron gracias a un permiso, el parole humanitario. De igual modo, Estados Unidos recibió a 327.900 extranjeros que ingresaron por la frontera con Canadá y 214.800 ucranianos que entraron al país gracias a un amparo humanitario.

Otros 75.000 extranjeros llegaron a través de un programa que favorecía a personas que ayudaron al Gobierno estadounidense en Afganistán. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizó más de 2,5 millones de expulsiones en tiempo de Biden, mientras estuvo vigente la política del Título 42, que permite expulsar a los extranjeros por una emergencia sanitaria.

“Para los defensores de los inmigrantes, la Administración representó un nuevo mínimo para sus límites a la protección humanitaria; para los intransigentes en materia de inmigración, estaba dando luz verde a una frontera abierta”, aseguró el reporte del MPI. Este último punto de vista fue el que Noem defendió enfáticamente durante su audiencia en el Senado.