Seis años de prisión para un hijo de Obiang en Guinea Ecuatorial por vender un avión estatal

Ruslan Obiang Nsue, junto a un retrato de su padre, Teodoro Obiang, dictador de Guinea Ecuatorial.

Malabo/La Justicia de Guinea Ecuatorial impuso una pena de seis años y un día de prisión suspendida a Ruslan Obiang Nsue, uno de los hijos del presidente del país y ex subdirector de la aerolínea nacional, CEIBA Intercontinental, por haber vendido un avión perteneciente a la empresa y quedarse con los beneficios de la venta.

Según reportaron medios locales a última hora del martes, un tribunal ecuatoguineano consideró a Obiang Nsue culpable del delito de abuso de bienes de interés general y le impuso el pago al Estado de una multa de cinco millones de francos CFA (más de 7.600 euros).

Asimismo, el condenado deberá reembolsar a CEIBA Intercontinental 144,2 millones de francos CFA (unos 220.000 euros) y abonar como indemnización adicional 14,4 millones (casi 22.000 euros). A esto se suma el pago de los costes procesales.

Si cumple con el pago de estas cantidades, Obiang Nsue no tendrá que ingresar en prisión. Asimismo, la corte lo absolvió de los delitos de malversación de fondos públicos y abuso de poder.

Obiang Nsue "les propuso que no se ingresara el dinero de la venta en la cuenta de Ceiba Intercontinental de la sucursal de Madrid, dado que estaba congelada"

Según reveló a principios de 2023 el Gobierno ecuatoguineano, el avión ATR-72-500 Ceiba Intercontinental fue enviado a las islas Canarias (España) en 2018 para recibir mantenimiento de la empresa española Binter, a la cual la aeronave le fue vendida después sin el consentimiento del Consejo de Administración de la aerolínea.

La abogada de Ceiba Intercontinental, Raquel Teresa Seron, explicó entonces a la comisión gubernamental puesta en marcha para investigar los hechos que Obiang Nsue "les propuso que no se ingresara el dinero de la venta en la cuenta de Ceiba Intercontinental de la sucursal de Madrid, dado que estaba congelada".

Así, "el ingreso se hizo en la cuenta personal" del entonces subdirector, relató Seron.

Como consecuencia de estos hallazgos y tras la confesión de Obiang Nsue, Teodoro Nguema Obiang Mangue (vicepresidente del país y hermanastro del acusado) ordenó su arresto y destitución en enero de 2023.

El Ejecutivo señaló entonces que un total de 700.000 euros que Guinea Ecuatorial asignó para la reparación del avión permanecían desaparecidos mientras "el rastro que se hizo apunta a que fueron transferidos a una cuenta de Malasia y más tarde a Miami, EE UU".

Los condenados estaban acusados de cargos de malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, abuso de poder y apropiación indebida

Por otra parte, la Justicia condenó también a ocho años de cárcel por corrupción a Baltasar Ebang Engonga, alias Bello, un alto funcionario que fue cesado en octubre de 2024 y que es conocido en el país por un escándalo de vídeos sexuales en dependencias gubernamentales.

Según recogieron medios locales a última hora del martes, el Tribunal Provincial de Bioko, en la región insular del país, dictó una sentencia de ocho años de prisión para Engonga, quien abrió cuentas de manera irregular para desviar fondos y usarlas como su "bolsillo personal".

La corte también lo condenó a pagar una multa de 125.405.700 francos CFA (cerca de 200.000 euros).

El alto responsable fue cesado el 25 de octubre de 2024 como director general de la Agencia Nacional de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial (ANIF) y ha estado en prisión preventiva en la cárcel de Black Beach en la capital, Malabo, conocida por los supuestos malos tratos a los reclusos.

Otros cinco funcionarios recibieron también penas de entre tres y ocho años de prisión, así como multas de millones de francos CFA, mientras una persona fue absuelta de todos los cargos.

Los condenados estaban acusados de cargos de malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, abuso de poder y apropiación indebida.

Según el medio ecuatoguineano AhoraEG, las cantidades malversadas oscilan según la persona entre los 5 y 125 millones de francos CFA, bajo la cobertura en ocasiones de viajes y dietas pagadas por el Estado.

El funcionario aparecía en las cintas practicando sexo sin protección con esposas de autoridades civiles y militares y mujeres solteras célebres

Engonga saltó a los titulares a finales de 2024 cuando las autoridades de Guinea Ecuatorial prohibieron las "relaciones sexuales" en oficinas de los ministerios del país, tras publicarse en las redes sociales más de 150 vídeos en los que se le veía practicando sexo con varias mujeres en instalaciones del Gobierno.

El funcionario aparecía en las cintas practicando sexo sin protección con esposas de autoridades civiles y militares y mujeres solteras célebres. Las escenas se grababan en su despacho oficial, en baños públicos, en habitaciones de hoteles de Guinea Ecuatorial y, a veces, en hoteles de fuera del país.

El caso provocó tanto revuelo que llevó a Teodoro Nguema Obiang, vicepresidente e hijo del jefe de Estado ecuatoguineano, a anunciar medidas para proteger la imagen del país, como la suspensión de funcionarios que mantengan relaciones sexuales en las oficinas ministeriales o la instalación de cámaras de vigilancia.

Desde su independencia de España en 1968, Guinea Ecuatorial está considerada por organizaciones defensoras de los derechos humanos uno de los países más corruptos y represivos del mundo.

El presidente Teodoro Obiang, de 83 años, gobierna el país con mano de hierro desde 1979, cuando derrocó a su tío Francisco Macías en un golpe de Estado, y es el presidente que lleva más tiempo en el poder del mundo.