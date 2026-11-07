Seis muertos y varios heridos en un tiroteo en el centro de Cracovia, Polonia

El agresor disparó indiscriminadamente contra grupos de turistas y paseantes que se encontraban en las terrazas de la plaza.

El atacante abrió fuego indiscriminadamente contra turistas y transeúntes en la plaza mayor de la ciudad y fue detenido tras resultar herido por disparos de la Policía

Cracovia/Al menos seis personas han muerto y varias decenas han resultado heridas este sábado después de que un hombre irrumpiera con un coche en la plaza mayor de Cracovia, en el sur de Polonia, y comenzara a disparar indiscriminadamente contra los transeúntes. El atacante fue detenido por la Policía, que abrió fuego contra él cuando intentaba escapar.

Según informó la Policía polaca en la red social X, el ataque se produjo alrededor de las 15:00, hora local. Los agentes dispararon contra el agresor, que resultó herido y fue trasladado a un hospital.

En imágenes difundidas por la cadena PolSat se observa un Subaru de color oscuro circulando a gran velocidad por la calle Szewska, una de las vías peatonales que desembocan en la plaza mayor de Cracovia. Según las primeras informaciones, el vehículo era conducido por el autor del ataque.

El hombre abrió fuego cerca de la emblemática iglesia de Santa María, uno de los principales monumentos de la ciudad, y posteriormente intentó escapar en el automóvil, pero fue interceptado por los agentes.

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, expresó su "enorme preocupación" por los "trágicos acontecimientos ocurridos en el centro de Cracovia"

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el agresor disparó indiscriminadamente contra grupos de turistas y paseantes que se encontraban en las terrazas de la plaza, una zona especialmente concurrida durante los fines de semana.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, aseguró que recibe información constante del ministro del Interior, Marcin Kierwiński, sobre lo ocurrido en Cracovia. También señaló que la Policía investiga los antecedentes y todas las circunstancias del "atentado".

Kierwiński se dirigía a la ciudad tras el tiroteo, según informó a la agencia polaca PAP una portavoz del Ministerio del Interior.

Por su parte, el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, expresó su "enorme preocupación" por los "trágicos acontecimientos ocurridos en el centro de Cracovia" y trasladó su solidaridad a las víctimas, los heridos y sus familiares.

El mandatario indicó que el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional también se desplazaba a Cracovia y manifestó su deseo de que "se esclarezcan por completo las circunstancias de estos dramáticos acontecimientos".

El ministro de Defensa Nacional, Władysław Kosiniak-Kamysz, aseguró asimismo que las autoridades investigarán minuciosamente las circunstancias y los motivos del tiroteo.