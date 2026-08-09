El Senado confirma a Todd Blanche, ex abogado de Trump, como nuevo fiscal general de EE UU

Blanche encabezó en Colombia la delegación estadounidense que asistió a la investidura del presidente Abelardo De la Espriella.

Dos senadoras republicanas se unieron a los demócratas para votar contra un nombramiento que salió adelante por un solo voto

Washington/El Senado de Estados Unidos confirmó este sábado a Todd Blanche, antiguo abogado personal del presidente Donald Trump, como nuevo fiscal general del país. Su nombramiento salió adelante por un estrecho margen de 50 votos a favor y 49 en contra, después de superar las reticencias de parte de la bancada republicana.

Las senadoras republicanas Susan Collins y Lisa Murkowski se sumaron a la oposición demócrata y votaron contra la confirmación al considerar que Blanche es responsable de la politización del Departamento de Justicia.

La ratificación se produjo un día después de que Blanche encabezara en Colombia la delegación estadounidense que asistió a la investidura del presidente Abelardo De la Espriella.

Blanche ocupaba el cargo de forma interina desde abril, cuando Trump destituyó a Pam Bondi por su gestión del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Nacido en Denver (Colorado) en 1974, Blanche desarrolló parte de su carrera como fiscal en el Distrito Sur de Nueva York

En mayo anunció la creación de un fondo de unos 1.800 millones de dólares para compensar a personas que, según la Administración Trump, fueron víctimas de una persecución judicial injusta durante el Gobierno de Joe Biden (2021-2025), entre ellas los participantes en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El fondo, posteriormente suspendido por los tribunales, surgió de un acuerdo con Trump tras la demanda presentada por la familia del mandatario contra el Gobierno por la divulgación de sus declaraciones fiscales. La iniciativa también recibió críticas dentro del propio Partido Republicano.

Para desbloquear su confirmación en el Senado, Blanche anuló formalmente el fondo el pasado 3 de agosto, después de que los senadores republicanos John Cornyn y Thom Tillis bloquearan inicialmente su nominación.

Como abogado personal de Trump dirigió su defensa en el juicio de Nueva York por los pagos destinados a silenciar a la actriz porno Stormy Daniels

Nacido en Denver (Colorado) en 1974, Blanche desarrolló parte de su carrera como fiscal en el Distrito Sur de Nueva York antes de convertirse en abogado defensor en casos de alto perfil.

Como abogado personal de Trump dirigió su defensa en el juicio de Nueva York por los pagos destinados a silenciar a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016. También formó parte del equipo legal del hoy presidente en los casos federales por el manejo de documentos clasificados y por los intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2020.

Durante su etapa como fiscal general interino, el Departamento de Justicia presentó cargos contra el ex director del FBI James Comey, enfrentado a Trump, y abrió investigaciones relacionadas con las denuncias, sin pruebas, de fraude electoral en los comicios de 2020. Por ello, los demócratas lo acusan de socavar la independencia del Departamento de Justicia.