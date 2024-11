El senador cubanoamericano Marco Rubio se perfila como el futuro secretario de Estado de Trump

Miami/El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, planea ofrecer la importante cartera de Secretario de Estado al senador cubano-estadounidense de Florida Marco Rubio, según informó este lunes el diario The New York Times.

Citando a fuentes cercanas a Trump, el Times señaló que esta decisión aún podría cambiar, pero parece probable la elección de Rubio, de 53 años, especialmente después de que el ex mandatario considerase nombrar al senador como su compañero de fórmula, antes decantarse finalmente por JD Vance.

El republicano de Miami fue elegido para el Senado en 2010 y ha mantenido una posición como halcón en política exterior, adoptando líneas duras sobre China e Irán en particular y manifestando una posición favorable a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Rubio, que habla un perfecto español, puede además ser de gran apoyo para la política exterior de la Administración Trump para Latinoamérica y sus objetivos estratégicos.

No obstante, algunos conservadores lo consideraron vacilante en materia de inmigración, un tema que le causó problemas políticos cuando se presentó a la nominación presidencial republicana en 2016 contra Trump y otros. Durante esa campaña, Trump lo menospreció llamándolo 'Pequeño Marco', y Rubio respondió con ataques mordaces.

Rubio, de origen cubano, ejerció desde el Comité de Relaciones Exteriores del Senado una notable influencia en la política hacia Latinoamérica del primer mandato de Trump, pero algunos asesores del futuro mandatario creen que su perfil de 'halcón' contrasta con la política aislacionista de 'Estados Unidos primero' que promueve Trump.

Este martes, Trump fue confirmando a algunos elegidos para su equipo de Gobierno, con el que prevé acometer su proyecto MAGA ('Make America Great Again'). Uno de los miembros clave en este sentido es Tom Homan, nuevo 'zar de la frontera'. De 62 años, ex director del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) –un cargo que nunca pudo ocupar oficialmente ya que no fue ratificado por el Senado estadounidense– y "fiel defensor del control fronterizo, se unirá así a la Administración Trump para encargarse de las fronteras de nuestra nación", aseguró en un mensaje en su red social Truth el propio presidente electo.

Homan, quien ya formó parte del equipo de Trump en su anterior mandato (2017-2021), aplicará con toda probabilidad una férrea política de control de fronteras. Los demócratas lo han criticado por su defensa de la política de 'tolerancia cero' de Trump sobre los cruces durante su primer mandato, que ocasionó la separación de miles de padres e hijos que buscaban asilo en la frontera.

En virtud de esa iniciativa, los niños que cruzaban la frontera sur hacia EE UU sin permiso legal eran separados de sus padres u otros adultos para que esas personas pudieran ser procesadas penalmente. Esa política comenzó en 2017, en el primer mandado de Trump, y se intensificó a principios de 2018 antes de que la administración la abandonara después de que un gran número de estadounidenses la denunciaran como inhumana.

Stephen Miller será el nuevo subdirector de política de la Casa Blanca. Tiene 39 años y se trata del ideólogo de la estrategia migratoria de Trump, según confirmó el vicepresidente electo, JD Vance.

"Esta es otra elección fantástica por parte del presidente", dijo Vance en la red social X, citando la noticia del fichaje de Miller que adelantó la CNN.

Miller ejerció como asesor de Trump durante su primer mandato en la Casa Blanca, siendo el arquitecto de sus polémicas políticas migratorias y fronterizas. El nuevo cargo parece indicar que su rol será mayor en este segundo periodo.

Es también el promotor de la estrategia de deportaciones masivas de inmigrantes que Trump ha prometido durante toda la campaña. En una entrevista con The New York Times meses atrás, Miller aseguró que "Trump usará todo el arsenal de poderes federales para llevar a cabo la mayor ofensiva contra la migración"

Elise Stefanik será la embajadora de EE UU ante la ONU. La republicana del estado de Nueva York es considerada una defensora de la causa israelí. A sus 40 años, liderará en el organismo internacional uno de los lemas que han presidido la campaña del republicano: 'Estados Unidos, primero' y los mensajes a favor de Israel, según el diario The New York Post.

“Durante mi conversación con el presidente Trump, le dije lo profundamente honrada que me siento por aceptar su nominación y que espero ganarme el apoyo de mis colegas en el Senado. Estados Unidos sigue siendo el faro del mundo, pero esperamos y debemos exigir que nuestros amigos y aliados sean socios fuertes en la paz que buscamos”., dijo Stefanik.

La republicana se definió en unas recientes declaraciones “una de las principales defensoras y socias del presidente Trump en su apoyo histórico a la independencia y la seguridad de Israel”.

Además, Trump ha ofrecido este lunes al congresista republicano Mike Waltz el puesto de asesor de seguridad nacional, un puesto clave en la toma de decisiones para sortear conflictos geopolíticos como la guerra entre Rusia y Ucrania y Hamás e Israel. El también empresario y exboina verde estadounidense ha sido uno de los representantes más visibles de Trump durante la campaña de 2024, ayudando a encabezar la campaña militar y liderando la coalición Veterans For Trump.

Waltz tendrá además que abordar asuntos tan espinosos en la agenda de política exterior de Trump como las relaciones con China, ante la sombra de una guerra económica.

Fue miembro de los Comités de Servicios Armados, Inteligencia y Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y cuenta con experiencia previa en la administración como asesor de políticas de los ex secretarios de Defensa Donald Rumsfeld y Robert Gates.

Es además uno de los legisladores republicanos del Congreso de Estados Unidos que escribieron en agosto pasado una carta al Comité Noruego del Nobel para apoyar la nominación de la opositora venezolana María Corina Machado al Premio Nobel de la Paz.

Por último, el ex congresista Lee Zeldin quedará al frente de la cartera de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Abogado de formación, con 44 años, fue uno de los mayores aliados de Trump en el Congreso durante los años que sirvió en el Legislativo (2015-2023) y en el 2022 perdió las elecciones a gobernador del estado de Nueva York.

El puesto de administrador de la EPA tiene rango ministerial, por lo que Zeldin formará parte del Gabinete de Trump.

En un comunicado, el equipo de transición presidencial aseguró que Zeldin implementará “decisiones desregulatorias justas y rápidas” para “liberar el potencial de las empresas estadounidenses”. También dijo que establecerá “nuevos estándares” ambientales para que “Estados Unidos crezca de una forma saludable”.

Además, el jueves pasado, el ex presidente nombró a la directora en la sombra de su campaña, Susie Wiles, de 67 años, jefa de gabinete en la Casa Blanca para su segundo mandato, que comenzará el 20 de enero de 2025.