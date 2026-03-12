El senador Rick Scott habla en una entrevista para EFE sobre el futuro de Venezuela y Cuba

Sobre el tema cubano, Scott, espera que Raúl Castro sea juzgado en Estados Unidos.

El republicano expresó su admiración por María Corina Machado y su propuesta de juzgar a Raúl Castro en Estados Unidos

Washington/El senador por Florida Rick Scott, uno de los representantes republicanos más activos e implicados en asuntos relacionados con América Latina, se muestra convencido de que habrá "elecciones libres y justas en Venezuela antes de un año".

En una entrevista con EFE, Scott asegura que, aunque "la transición a la democracia es difícil", confía en que se podrá "detener la opresión, liberar a los presos y comenzar la campaña para decidir quién será el próximo presidente de Venezuela".

Convencido de que Caracas vive un momento histórico, "clave para la libertad y la democracia", no escatima halagos hacia la líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado.

"No solo es mi amiga, es una gran luchadora por la democracia. Es una mujer muy fuerte y representa una oportunidad para el gobierno de Venezuela", afirma el senador, quien entre 2011 y 2019 fue gobernador de Florida, estado que alberga una importante comunidad venezolana.

Scott está convencido de que Machado pronto "va a regresar" a Venezuela: "Creo que demostrará que el cambio está sucediendo, que se puede regresar y oponerse al gobierno, sobrevivir allí y estar a salvo. Y creo que ese será un día muy importante para Venezuela"

Sobre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien está cooperando con el Gobierno de Donald Trump, Scott no alberga dudas de que "es amiga del anterior presidente Nicolás Maduro, robó las elecciones en 2024 y es una persona terrible para los venezolanos".

En plena ofensiva estadounidense en Irán con el cierre del estrecho de Ormuz amenazando la estabilidad de la economía mundial, "el petróleo de Venezuela es muy importante para bajar el precio" de la gasolina, asegura Scott.

"Es una gran oportunidad para reducir precios innecesarios. Somos autosuficientes energéticamente gracias al presidente Trump, así que no necesitamos esto, pero el mundo sí, y ayudará a reducir el precio del petróleo a nivel mundial, lo que también beneficiará a los estadounidenses, especialmente tras la guerra con Irán", dice.

La subida del precio de la gasolina y el impacto que la guerra pueda tener en la economía estadounidense ha despertado las dudas sobre la intervención incluso en sectores trumpistas, pero Scott se muestra a favor de la ofensiva: "Creo que el presidente Trump tomó la decisión correcta al intentar destruir la capacidad de Irán para producir armas nucleares y misiles balísticos".

Sobre el tema cubano, Scott, espera que Raúl Castro sea juzgado en Estados Unidos.

Scott reconoció a EFE que quiere "que Raúl Castro sea acusado por sus crímenes, por matar a estadounidenses. Creo que debe ser traído a Estados Unidos para ser juzgado".

Aunque ya no ostenta cargo alguno en Cuba, el menor de los Castro -de 94 años y que fue primer secretario del partido comunista hasta 2021- sigue siendo mencionado oficialmente como "líder de la Revolución", y por ello, esa acusación tendría un impacto decisivo en la situación política de la isla.

"Ayudemos al pueblo cubano a avanzar", es el mensaje que Scott insiste en lanzar.

Preguntado por si hay un paralelismo entre los casos de Cuba y Venezuela, el senador republicano asegura que "son dos situaciones diferentes, pero ambas representan la misma oportunidad", y defiende que La Habana se sume al cambio.

"Tengo la esperanza de que los líderes cubanos comprendan que la única oportunidad para el futuro es una transición a la democracia", asegura.

Scott afirma que tanto el presidente Donald Trump como el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, "tienen un plan para instaurar la democracia en toda América Latina"..

"Gracias a Dios, bajo un fuerte liderazgo de Trump y Rubio hay un camino de esperanza para Venezuela, Cuba, Nicaragua y todo América latina", afirma el senador, aunque reconoce que "es un proceso difícil y que llevará su tiempo".