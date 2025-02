El senador Rick Scott quiere prohibir los vuelos a Cuba y la entrada a EE UU de colaboradores del régimen

Madrid/El senador estadounidense Rick Scott, que presentó el pasado viernes un proyecto de ley para endurecer las sanciones al régimen cubano, prevé que estas medidas estarán en vigor antes de que acabe el año.

En una entrevista concedida a la cadena CBS este lunes, el político republicano de Florida aseveró que deberían restringirse incluso los viajes de cubanoamericanos a la Isla, argumentando que benefician principalmente a los militares y que sirven para alimentar la represión contra los disidentes.

"No creo que debamos tener ningún viaje a Cuba", sentenció Scott. "Si quieren regresar a Cuba, que regresen a Cuba, pero eso no ayuda al pueblo cubano, sino al régimen que los oprime".

La propuesta del senador, publicada el 7 de febrero, no es nueva: ya la presentó en 2021, unos meses después de la represión desatada tras las históricas protestas del 11 de julio. Con el nombre de Ley Democracia (como acrónimo de Denying Earnings to the Military Oligarchy in Cuba and Restricting Activities of the Cuban Intelligence Apparatus, “negar ingresos a la oligarquía militar en Cuba y restringir las actividades del aparato de inteligencia cubano”), la norma prevé, por ejemplo, autorizar al presidente a “imponer sanciones, bloquear activos y negar la entrada a Estados Unidos” a cualquier extranjero que haya colaborado con las Fuerzas Armadas cubanas, la Seguridad del Estado, la Inteligencia o “cualquier otro sector involucrado en la comisión de abusos de los derechos humanos o en la prestación de apoyo al terrorismo internacional”.

Estos pueden ser contratistas, o personas que hayan proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico a entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, de un 25% o más, de personas sujetas a sanciones, incluido “su familiar adulto inmediato”.

También plantea la autorización presidencial para imponer sanciones al propio presidente de la Isla, así como a miembros del Partido Comunista de Cuba, del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, funcionarios del Ministerio del Interior y agentes de la Policía, miembros del comité para la Defensa de la Revolución, cualquier funcionario del régimen que trabaje con el Ministerio de Justicia o la Fiscalía General “y que viole las debidas garantías procesales de una persona”. “El cónyuge y los hijos de cualquiera de estas personas bloqueadas también están sujetos a estas sanciones”, propone el documento.

El fin de las sanciones figura en la propuesta, siempre que el presidente certifique ante el Congreso que el régimen cubano ha liberado a todos los presos políticos, ha legalizado todos los partidos políticos legalizados, ha establecido una prensa libre y programe elecciones “libres, justas y multipartidistas” observadas internacionalmente.

Otro elemento del proyecto es la autorización al presidente para “utilizar inmediatamente todos los medios posibles para proporcionar servicio de internet sin restricciones y confiables al pueblo de Cuba”. Para desarrollar soluciones “a largo plazo” en este aspecto tecnológico, el texto prevé que el presidente establezca un grupo de trabajo.

“Soy muy optimista. Vamos a conseguir que se apruebe esta vez”, estimó Scott en la misma entrevista con la cadena.

El reporte televisivo incluía los testimonios de varios cubanos que se mostraban preocupados por que pudiera concretarse estas medidas. Uno de ellos, Orestes Pedraza, fue abordado en el aeropuerto de Miami antes de abordar su vuelo a La Habana, donde vive su esposa. Otra cubana, Yoelkis Estrada, quien viajaba a la Isla con su esposo para visitar a su suegro gravemente enfermo, disculpaba: “Es cierto que nos veremos afectados porque tenemos familia allí, pero al mismo tiempo, entiendo que Estados Unidos necesita presionar al Gobierno cubano”.

Por su parte, Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, se mostró a favor de la propuesta del senador republicano. “Estas sanciones golpean a un gobierno de élite que pretende ser socialista pero en realidad no es más que una oligarquía que se alimenta del pueblo cubano”, dijo en declaraciones a CBS.