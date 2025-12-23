Sheinbaum afirma que Peña Nieto condonó a Cuba una deuda con Pemex en 2013

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su una conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional de la capital.

La presidenta de México reivindica su cooperación con Cuba recuerda que el gobernante también perdonó el 70% de lo que la Isla debía a Bancomext

Madrid/Mientras el Ocean Mariner se aproximaba a Cuba –donde debe llegar este martes– cargado con petróleo mexicano, Claudia Sheinbaum optó este lunes por defenderse atacando. La presidenta mexicana desveló que, en 2013, el Gobierno de Enrique Peña Nieto no solo condonó, como ya se conocía, el 70% de la deuda pública de Cuba con el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), sino que también perdonó la que la Isla ya acumulaba con la petrolera estatal Pemex.

“Me pasó Efraín, un compañero de Relaciones Exteriores, los acuerdos que ha habido en materia de petróleo en todos los gobiernos, independientemente del partido político, y es importante que se conozca, porque si no, parece que solamente…”, afirmó la mandataria en su conferencia de prensa diaria, conocida como mañanera. Sheibaum reivindicó así la posición de su Gobierno a la hora de prestar ayuda a Cuba mediante el envío de petróleo.

“Primero, lo hacemos en un marco legal, como país soberano; y segundo, damos continuidad a una serie de apoyos que se han dado históricamente de nuestro país a Cuba”, subrayó.

El pasado viernes se supo que México estaba enviando 80.000 barriles de combustible a Cuba, uno de los buques ya habría llegado al puerto de Moa el mismo jueves –Eugenia Gas–, mientras el Ocean Mariner estaba de camino a La Habana. Este lunes, Sheinbaum confirmó la noticia y afirmó que “todo es legal y es parte de algo que se viene haciendo” con la Isla “desde hace mucho tiempo”.

“La relación México-Cuba es histórica”, argumentó. “México fue el único país que se opuso en el primer momento al bloqueo (en la Organización de los Estados Americanos), entonces, independientemente del partido político, ha habido relación México-Cuba, no es algo nuevo y todo se hace en el marco de la ley”, enfatizó.

A continuación, Sheinbaum retrocedió hasta 1994 como hito, ya que ese año México destinó 350 millones de dólares a la modernización de la refinería de Cienfuegos. Además, en 2012, Pemex brindó asistencia técnica para operación y mantenimiento de varias instalaciones energéticas.

“En 2013, el Gobierno de Peña Nieto condonó la deuda que tenía el Gobierno de Cuba con Petróleos Mexicanos”, afirmó. “También se condonó el 70% de la deuda de Cuba con Bancomext, lo que permitió sostener la cooperación energética y financiera entre ambos países. Este esquema se integró a una estrategia más amplia de relación económica”, sostuvo.

La prensa mexicana ha recordado que en 2014 ya hubo una polémica en México por este motivo. En aquel momento Enrique de la Madrid, director de Bancomext, alegó que la condonación se debió a una reducción del crecimiento por pagos de intereses moratorios. El directivo fue al Senado a dar explicaciones y explicó allí que en los años 90 se había otorgado un crédito a la Isla por unos 343 millones de dólares que sí fueron recuperados, pese a la condonación.

Los intereses moratorios se debían, argumentó, “a castigos que surgieron, sobre todo, en los años donde tuvimos un distanciamiento con el Gobierno cubano”, pero que en 2008 La Habana intentó una aproximación a la Administración de Felipe Calderón para reestructurar la deuda, y esta aceptó.

Al poner bajo el foco estos hechos, Sheinbaum intenta distanciarse de las acusaciones de que su Gobierno –y, más aún, el de su predecesor Andrés Manuel López Obrador– ayudan a Cuba por afinidad ideológica. Durante el mandato de este, se constituyó Gasolinas Bienestar, una empresa creada en 2022-2023 para vender petróleo a Cuba. La compañía, filial de Pemex, exportó a la Isla unos 16.000 barriles de petróleo y derivados al día a la Isla como promedio (equivalentes a unos 300 millones de dólares que nadie sabe cómo se pagaron).

A lo largo de 2024, la colaboración subió hasta los 20.100 bpd, un 20% más (aunque los derivados bajaron un 18%), con un valor conjunto estimado en 600 millones de dólares, mientras que en 2025 las cantidades cayeron considerablemente. En los diez primeros meses del año, las exportaciones de la estatal Pemex a la Isla se situaron en 5.000 barriles por día (bpd), aunque en octubre y diciembre ha habido nuevas cargas.

La forma en que Cuba ha abonado estas cantidades sigue siendo un misterio, pues las autoridades mexicanas han afirmado en distintas ocasiones que Pemex no regala el combustible ni lo dona, pero los expertos dudan que la Isla pueda pagar el precio real y creen que debe haber algún mecanismo de intercambio o trueque. La falta de transparencia no ayuda en esta situación, aunque ayer, Sheinbaum aseguró que “más adelante” Pemex dará a conocer la información del precio, así como gastos de transporte, carga y descarga, pero recordó que estas entregas también se realizan por “motivos humanitarios al pueblo de Cuba”.