"Si Hezbolá no ha entendido el mensaje, les prometo que lo entenderá", asegura el primer ministro israelí

Jerusalén/El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, envió este domingo un mensaje amenazador Hezbolá, aliado de Irán, en el que le advirtió que si aún no "ha entendido el mensaje" tras la escalada de ataques de los últimos días, pronto "lo entenderá". "En los últimos días, hemos infligido a Hezbolá una secuencia de golpes que no se imaginaba", dijo Netanyahu en hebreo en un breve mensaje. "Si Hezbolá no ha entendido el mensaje, les prometo que lo entenderá", añadió.

Israel intensificó de forma significativa sus ataques contra el grupo terrorista esta semana, con la muerte de al menos 17 combatientes, incluidos dos comandantes, en un bombardeo en Beirut. "Estamos decididos a devolver a nuestros residentes del norte sanos y salvos a sus hogares", continuó Netanyahu, en referencia a los 60.000 israelíes que siguen evacuados de las comunidades fronterizas desde hace más de once meses. "Haremos todo lo necesario para restablecer la seguridad", concluyó.

Desde la una de la madrugada de este domingo, y durante varias horas, Hezbolá envió contra el norte de Israel unos "150 cohetes, misiles de crucero y drones", según un comunicado castrense, causando daños en algunas viviendas y fuegos en el distrito de Haifa, entre otros, sin causar víctimas. Horas antes, Israel había bombardeado unos 290 "objetivos" de Hezbolá en el sur de Líbano, incluidos miles de barriles lanzadores de cohetes e infraestructura militar, en lo que constituye una escalada del fuego cruzado entre ambos desde el inicio de la guerra en Gaza.

La situación hace temer el estallido de una guerra abierta en la región, pese a que Hezbolá ha reconocido no querer llegar a ese punto e insistido en que sus ataques contra el norte de Israel cesarían de lograrse un acuerdo de alto el fuego en Gaza.

El Ejército israelí anunció este domingo que sigue atacando objetivos de Hezbolá en Líbano, después de detectar desde la madrugada el lanzamiento de los cohetes del grupo terrorista. "Los ataques del Ejército continuarán y se intensificarán", avisaron las fuerzas israelíes en un comunicado. Además, confirmaron que la mayoría de los lanzamientos fueron interceptados, pero que un "un pequeño número" impactó en territorio de Israel junto a fragmentos de intercepciones.

Hezbolá reivindicó los ataques de esta mañana y anoche contra el distrito de Haifa, a unos 50 kilómetros de la frontera, y según dijo, dirigidos contra una fábrica de armamento israelí y una base militar. Según pudo comprobar un fotógrafo de EFE, varios proyectiles impactaron y causaron daños en las urbes de Kiryat Bialik, Tsur Shalom y Moreshet, provocando incendios y daños en varias viviendas sin causar víctimas.

Al menos dos personas resultaron heridas leves y una se encuentra en estado moderado tras recibir impactos de metralla en la zona, informó el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA).

El portavoz para la prensa internacional del Ejército israelí, Nadav Shoshani, destacó que miles de niños del norte de Israel no han podido ir a clase hoy y recordó a los miles de desplazados, una situación que calificó de "intolerable". "Hezbolá es responsable de la situación en la que estamos. Ellos empezaron esto, sin provocación, el 8 de octubre", aseguró el portavoz, en referencia a la ofensiva iniciada ese día por Hezbolá en solidaridad por la guerra en Gaza.

El grupo terrorista, aliado de Irán, reivindicó los ataques como parte de su "respuesta inicial" a las explosiones de miles de dispositivos de comunicación entre sus filas hace días, atribuidas a Israel, y que dejaron más de 30 combatientes muertos.