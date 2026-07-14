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Un sismo de 4,5 sacude a República Dominicana y genera alarma en la capital

Sismos

Minutos después se registró una réplica de 2,6, a una profundidad de 3 km; no se reportan daños

Durante el primer reporte no se reportaron daños materiales o personas lesionadas
Durante el primer reporte no se reportaron daños materiales o personas lesionadas / Instagram
EFE

14 de julio 2026 - 14:05

Santo Domingo/Un sismo de magnitud 4,5 se registró este martes en República Dominicana y fue sentido por parte de la población, sin que en un primer momento se haya informado de daños personales o materiales, aunque sí de la evacuación de un edificio en la capital del país.

El temblor ocurrió a las 11:20 hora local con epicentro al noreste del país, a 6,8 kilómetros al sureste de la ciudad turística de Las Terrenas, y a una profundidad de 100 metros, dijo a EFE el Centro Nacional de Sismología dominicano.

El temblor fue sentido en esa parte del país y también en Santo Domingo, la capital, donde fue evacuado, al menos, un edificio de oficinas gubernamentales.

El temblor ocurrió a las 11:20 hora local con epicentro al noreste del país, a 6,8 kilómetros al sureste de la ciudad turística de Las Terrenas

Además, 14 minutos después, se registró una réplica de 2,6 puntos con epicentro a 5,1 km al este de Las Terrenas y a una profundidad de 3 km.

La isla La Española, que comparten República Dominicana y Haití, está ubicada en una zona de gran actividad sísmica debido a un sistema de más de una docena de fallas geológicas que atraviesan casi todo el territorio firme y algunas áreas marinas próximas.

En República Dominicana se producen cada mes cientos de movimientos telúricos, por lo general de poca intensidad.

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