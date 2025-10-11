Soldados estadounidenses llegan a Israel para supervisar el acuerdo de alto el fuego

Jerusalén/Soldados estadounidenses han comenzado a llegar a Israel para apoyar y supervisar el acuerdo del presidente de EE UU, Donald Trump, firmado por Israel y Hamás el jueves. Según adelantó la cadena estadounidense ABC News, 200 soldados estadounidenses han comenzado a llegar desde EE UU y desde otros países de Oriente Medio para establecer un "centro de coordinación" que supervisará la implementación del alto el fuego en Gaza. Los dos oficiales estadounidenses consultados por la cadena aseguran que ningún soldado estadounidense entrará en la Franja de Gaza.

Hasta Israel se ha trasladado también el almirante Brad Cooper, encargado en el Comando Central de EE UU de supervisar sus tropas en Oriente Medio, que llegó al país el viernes. El "centro de coordinación" que lo soldados estadounidenses van a establecer en Israel es un "primer paso" en la ejecución del acuerdo alcanzado entre ese país y Hamás, que implicará una "extensiva coordinación humanitaria, logística y de asistencia en seguridad", explicaron los oficiales a ABC.

Por ello, los soldados estadounidenses trasladados a la zona están especializados en transporte, planificación, logística, seguridad e ingeniería, y trabajarán junto a representantes de otros países, el sector privado y organizaciones no gubernamentales.

La noche de este sábado fue la primera "tranquila" en la Franja de Gaza tras meses de incesantes bombardeos cuando se cumple un día del alto el fuego en el territorio palestino. "Anoche fue una noche tranquila, la primera noche sin bombardeos desde el comienzo de la guerra a excepción de los días de calma de noviembre de 2023 y enero de 2025", dijo a EFE Mohammad, un médico gazatí, desde la ciudad de Gaza.

Ahora, se centra en buscar algún sitio donde vivir con su esposa y cuatro hijos en la ciudad de Gaza, donde los precios de la vivienda, dice, se han triplicado a causa de la poca oferta, ya que muchos edificios están dañados o completamente arrasados. Entre ellos su casa, que fue destruida al principio de la ofensiva.

Ahora, las tropas están detrás de la conocida como "línea amarilla" del repliegue y controlan alrededor de la mitad del territorio del enclave, para que las milicias palestinas reúnan a los rehenes allí cautivos y los liberen en los próximos dos días.

El equivalente a 6.000 camiones de ayuda humanitaria espera en los almacenes de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en Egipto y Jordania para entrar en Gaza "lo ante posible", confirmó a EFE este sábado el portavoz de la organización, Jonathan Fowler.

Fowler asegura que, "desde hace meses", la ayuda que la organización guarda en Egipto y Jordania está "lista para ser cargada y trasladada" hacia Gaza, y sólo necesitan que Israel reabra las fronteras para comenzar a llevar suministros al enclave palestino.

Pese a que el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, que entró en vigor este jueves a mediodía hora israelí, estipula que la entrada de ayuda se iniciaría "de inmediato", responsables de seguridad israelíes confirmaron a EFE que los 600 camiones diarios estipulados en él aún no han entrado en el territorio palestino. Según dichos responsables, la entrada diaria de "600 camiones de ayuda humanitaria operados por la ONU, organizaciones internacionales autorizadas, el sector privado y países donantes", contemplada en el acuerdo, se hará "estos días", sin concretar cuándo ocurrirá exactamente.

Mientras, el portavoz de la UNRWA destacó que los 12.000 trabajadores de la organización en Gaza "no han parado de trabajar" para proporcionar a la población "atención de salud primaria, apoyo psicológico, agua limpia, recogida de basuras y actividades educativas para niños".