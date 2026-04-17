¿Quiénes son los dos hijos de la pareja Ortega-Murillo sancionados por EE UU?

Daniel Edmundo y Maurice Facundo Ortega Murillo, hijos de la pareja gobernante, figuran entre los nuevos sancionados de Estados Unidos.

Daniel Edmundo y Maurice Facundo están involucrados en actividades empresariales y estatales que ayudan "a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua"

San José/Daniel Edmundo y Maurice Facundo Ortega Murillo se convirtieron este jueves en los dos nuevos hijos de la pareja presidencial nicaragüense, Daniel Ortega y Rosario Murillo, sancionados por el Departamento del Tesoro de EE UU.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro sancionó a Daniel Edmundo, de 46 años, y Maurice Facundo, de 40, dos de los siete hijos que la pareja presidencial nicaragüense, junto a cinco individuos, incluyendo al viceministro de Energía y Minas, y a siete empresas mineras, todos ellos involucrados en la extracción de oro en el país centroamericano y su comercialización.

Según el Departamento del Tesoro, todas estas entidades e individuos "ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua" y están "involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua" ligadas al sector aurífero.

Daniel Edmundo, nacido el 30 de enero de 1980, es el hijo biológico mayor de la pareja presidencial. Es coordinador del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, cargo que tuvo su madre antes de ser elegida vicepresidenta en 2017 y designada copresidenta por unas reformas constitucionales en febrero de 2025.

Daniel Edmundo, nacido el 30 de enero de 1980, es el hijo biológico mayor de la pareja presidencial. Es coordinador del Consejo de Comunicación y Ciudadanía

Controla los medios de comunicación estatales y sandinistas, y la narrativa oficial. Además es el encargado de firmar alianzas con medios de comunicación de China y Rusia.

"Es un obediente discípulo del discurso de odio de Rosario Murillo", resumió el diario La Prensa de Nicaragua en un perfil sobre él, donde lo identifican como "una pieza importante en la estrategia que integra la formación de sus partidarios en los medios, las alianzas internacionales, el control narrativo y la instauración de la mentira en el discurso oficial".

Entre los medios que coordina está el estatal Canal 6 y los medios privados manejados por sus hermanos o allegados a la familia presidencial: 2, 4, 8, 13 y 22. Antes de coordinar los medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía del Gobierno sandinista, se desempeñó como director de Canal 4.

Es licenciado en Sociología de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), un centro de estudios cerrado y cuyas instalaciones fueron expropiadas por el Estado.

Está casado con Mara Vanessa Stotti, a quien sus suegros la nombraron codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) desde 2024.

Daniel Edmundo ha tildado de "mercenarios", "delincuentes" y "traidores a la patria” a los periodistas críticos con el Gobierno, y ha defendido la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos, consideradas "represivas" por el gremio de periodistas independientes. Maurice Facundo, el otro hijo de la pareja presidencial sancionado por EE UU, es el encargado de los deportes.

En enero pasado recibió en Managua al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. En agosto de 2025 hizo lo mismo con el legendario entrenador de las Grandes Ligas Dusty Baker, quien dirigió a la selección de Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se realizó entre el 5 y el 17 de marzo pasado en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico.

Su cuñada, Nahima Janett Díaz Flores, es la directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), también sancionada por Washington

Está casado con Blanca Javiera Díaz Flores, hija del codirector de la Policía Nacional, el primer comisionado Francisco Díaz Madriz, también sancionado por EE.UU. Su cuñada, Nahima Janett Díaz Flores, es la directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), también sancionada por Washington.

Antes de ser delegado por sus padres como el encargado de los deportes, mantenía un perfil público discreto y hasta reservado.

Su nombre, según ha contado su padre, es en memoria de Maurice Bishop, el primer ministro de la isla caribeña de Granada, asesinado el 19 de octubre de 1983.

Estudió Comunicación Social, en la UCA, y Cine y Televisión, junto a su hermano Laureano Facundo, en la Universidad Veritas, de Costa Rica, entre 2007 y 2009. Dirige Canal 13, junto a su hermana Camila Ortega Murillo.