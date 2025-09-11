El Supremo forma mayoría para condenar a Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Juicio por intento de golpe de Estado del ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro, este martes, en la Corte Suprema, en Brasilia.

La jueza Carmen Lúcia Antunes afirmó que hay "pruebas concluyentes" de que una "organización criminal" bajo el liderazgo del ex presidente buscó "minar el libre ejercicio" de los poderes democráticos

Brasilia/La Primera Sala del Supremo de Brasil formó este jueves una mayoría de tres votos de cinco para condenar al ex presidente Jair Bolsonaro por tramar un golpe de Estado, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

Una vez que los cinco jueces hayan votado –queda pendiente uno–, el tribunal decidirá la sentencia para Bolsonaro, que podría suponer hasta 40 años de prisión.

La última en dictar sentencia ha sido Carmen Lúcia Antunes, este jueves, un día después de que otro juez, Luiz Fux, discrepara y votara a favor de absolver al ex presidente de todos los cargos.

Después de Antunes, que dejó un resultado parcial de 3-1, solo faltará el voto de Cristiano Zanin, quien, como presidente de la sala, se encargará de proclamar el resultado del juicio, uno de los más importantes de la historia reciente de Brasil.

Hasta entonces, existe la posibilidad de que alguno de los jueces pueda cambiar el sentido de su voto, algo improbable.

En su pronunciamiento, Antunes afirmó que hay "pruebas concluyentes" de que una "organización criminal" bajo el liderazgo del dirigente derechista buscó "minar el libre ejercicio" de los poderes democráticos.

"Querían dañar y secuestrar el alma de la República" al "desmoralizar el proceso electoral"

"Querían dañar y secuestrar el alma de la República" al "desmoralizar el proceso electoral", dijo la jueza, con cuyo voto se constituye una mayoría para condenar al exmandatario y siete de sus aliados, entre ellos exministros y antiguos jefes militares.

La jueza apoyó los argumentos del relator, Alexandre de Moraes, y afirmó que hay "pruebas concluyentes" que muestran que, desde 2021, "se sembró el mal maligno de la antidemocracia" con prácticas que condujeron a una intentona golpista perpetrada bajo el liderazgo de Bolsonaro, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

A su juicio, la trama desarrolló un plan delictivo con acciones que sucediéndose para "atacar las instituciones, perjudicar la alternancia de poder y minar el libre ejercicio de los demás poderes".

El voto de Antunes fue interrumpido por De Moraes, quien, para defender su postura, puso en la sala imágenes del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas invadieron y destrozaron las sedes de los tres poderes para incitar una intervención militar contra Lula.

Según la acusación, el conocido como "asalto a Brasilia" fue el colofón de la trama golpista y estuvo instigado por Bolsonaro y los otros siete reos.

Bolsonaro, bajo arresto domiciliario desde agosto pasado, responde en este proceso por cinco crímenes: abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal armada, deterioro del patrimonio protegido y daño calificado. Una vez que se conozcan los votos de los cinco magistrados, estos pasarán a discutir la fijación de la pena para cada uno de los posibles condenados.