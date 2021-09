El suelo tembló y parecía que un reactor se acercaba: Era el volcán

(EFE) El suelo tembló, se oyó un rugido... parecía que un avión militar se acercaba a baja altura sobre la zona de La Palma sometida a máxima vigilancia desde hace una semana por la posibilidad de que se reactivara la Cumbre Vieja, pero no era un avión. Eran las tres con diez de la tarde y acababa de estallar un volcán.

"Ha sido espectacular", relata el fotógrafo Miguel Pérez Calero, colaborador de Efe en La Palma, uno de los periodistas a los que la erupción los ha cogido, por casualidad, en butaca de primera fila.

Por casualidad, porque por más vigilada que estuviera la isla con todo tipo de instrumentación científica, no se sabía dónde iba estallar el volcán, ni cuándo... En realidad, no se sabía realmente si iba a haber volcán o no, ya que una reactivación como la que ha vivido la Cumbre Vieja también puede detenerse, sin más.

Varios periodistas estaban tomando imágenes y testimonios en la zona de Las Manchas, en El Paso, dado que en las últimas horas los sismos se habían incrementado, cada vez eran más superficiales, la zona afectada se había elevado ya 15 centímetros por la presión del magma y se había empezado a evacuar a los vecinos que, llegado el caso, iban a tener más dificultades, los de baja movilidad.

"Hubo un movimiento sísmico, seguido de un pequeño temblor. Y sentí como que me mareaba. Mi mujer me dijo: ahí viene el avión, pero realmente lo que salió fue toda la columna de humo", relata el colaborador de Efe

Desde horas antes, algunas carreteras estaban ya cerradas y se había prohibido el senderismo por la red de caminos de la zona.

Y llegó el momento: tres con diez horas, en una zona de pinos próxima a Cabeza de Vaca. "Hubo un movimiento sísmico, seguido de un pequeño temblor. Y sentí como que me mareaba. Mi mujer me dijo: ahí viene el avión, pero realmente lo que salió fue toda la columna de humo. Empezó a reventar, reventar, reventar y no ha parado de echar fuego", relata el colaborador de Efe.

El momento lo ha visto en vivo, por primera vez en la historia, prácticamente media Canarias, porque en ese momento la Televisión Autonómica estaba con un directo, enfocando a ese lugar.

Las autoridades prevén evacuar en las zonas de La Palma más expuestas a la erupción que esta tarde ha comenzado en el municipio de El Paso a entre 5.000 y 10.000 personas, según ha anunciado la Guardia Civil

Las autoridades prevén evacuar en las zonas de La Palma más expuestas a la erupción que esta tarde ha comenzado en el municipio de El Paso a entre 5.000 y 10.000 personas, según ha anunciado la Guardia Civil.

Hasta el momento, se ha iniciado la evacuación de los barrios de Tacande, Todoque, La Bombilla, La Laguna, El Remo y Puerto Naos, pertenecientes a los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, en previsión del avance de la lengua de lava.

La Guardia Civil tiene ya movilizados en el entorno de la erupción a más 120 agentes, de diferentes unidades.

Este cuerpo detalla que hay varias carreteras afectadas por la erupción, empezando por la LP-212, sobre la que ha atravesado una colada de lava en el barrio de Alcalá. También se han cerrado al tráfico por precaución las carreteras LP-212, LP-214, LP-105 y LP-301.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.