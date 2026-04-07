To Lam es elegido presidente de Vietnam y se consolida en el poder a espejo de China

Desde la secretaría del gobernante Partido Comunista, fue aupado también a la jefatura del Estado lo que le otorga aún más autoridad

Bangkok/Desde el resorte de mayor poder de Vietnam, la secretaría del gobernante Partido Comunista (PCV), To Lam fue aupado este martes también a la presidencia del país, un nombramiento esperado que le otorga aún más autoridad y lo consolida como "líder supremo" de una de las economías más dinámicas de Asia.

La Asamblea Nacional vietnamita aprobó hoy por unanimidad la designación de Lam, doctor en Derecho de 68 años, como nuevo jefe de Estado para los próximos cinco años, informó hoy el Gobierno, tras meses de conjeturas sobre si se haría efectivo el movimiento.

Desde el último Congreso Nacional del PCV, cónclave quinquenal para designar la hoja de ruta del país, la cúpula dirigente de la formación y quién llevará el timón del Estado en los próximos cinco años, analistas ya anticipaban que Lam podía acabar concentrando de forma simultánea la secretaría general de la formación –el cargo más alto del país unipartidista, en sus manos desde agosto de 2024– y la jefatura del Estado, más simbólica.

Originario de Hung Yen, al sur de Hanói, Lam se convierte hoy en "líder supremo" de una nación cuyo liderazgo ha quedado "transformado" de "un modelo colectivo basado en el consenso" a un "estilo autoritario", indicó a EFE Le Hong Hiep, investigador sénior en Estudios de Vietnam y Estudios Estratégicos y Políticos del Instituto Yusof Ishak (ISEAS).

Policía de carrera, Lam ingresó en el Partido Comunista de Vietnam en 1981 y accedió al Politburó –máximo órgano decisivo de la formación– en 2021. Desde entonces, ha sido presidente de Vietnam, aunque de forma breve, y secretario general del partido.

En mayo de 2024, fue designado jefe de Estado como parte de un acuerdo ad hoc, solapando el puesto poco más de dos meses con el de secretario general del PCV, a diferencia de lo sucedido este martes, cuando su elección representa un mandato oficial, subrayó Le Hong Hiep.

Lam personifica el avance de Vietnam hacia un modelo de mando similar al de China, más centralizado y con la autoridad personal reforzada, y que en parte reconfigura el equilibrio interno del sistema, sostenido en cuatro pilares diferenciados: secretario general del PCV, presidente del país, primer ministro y presidente de la Asamblea Nacional.

Xi Jinping se encuentra al frente de la secretaría general del Partido Comunista Chino (PCCh), la presidencia del país y las Fuerzas Armadas, cuyo mando en Vietnam se reparte formalmente entre la jefatura del Estado y el partido, si bien la formación ejerce el control efectivo.

Erigido como uno de los líderes más poderosos de una de las economías más dinámicas de Asia, Lam ha abogado por acelerar la inversión pública y privada e impulsar los sectores manufacturero y de alta tecnología, cuando Hanói persigue convertir a Vietnam en un país desarrollado de alto rendimiento para 2045.

Durante su discurso de toma de posesión, el nuevo presidente vietnamita agradeció al partido"su voto de confianza" para asumir la jefatura del Estado.

Asimismo, insistió en la importancia del desarrollo del país y destacó "los aportes de todos los sectores del pueblo que, a lo largo de generaciones, han trabajado incansablemente por la gloriosa causa revolucionaria de Vietnam", según difundió la prensa oficialista.