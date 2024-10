Una trama de corrupción con Venezuela pone en aprietos al presidente del Gobierno español

Madrid/El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, supo con antelación de la visita de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, al aeropuerto de Madrid en 2020, denunciada entonces tanto por la oposición como por Estados Unidos por suponer una violación de las sanciones europeas al régimen de Nicolás Maduro.

Según reveló este jueves la prensa local, le avisó de ello cuatro días antes el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien se reunió en secreto con la funcionaria chavista el 20 de enero de aquel año en Barajas.

“La vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de Comunicación [(Jorge Rodríguez, hoy presidente del Parlamento], que es su hermano”, le explicaba Ábalos al jefe del Gobierno español. Este mensaje figura en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil –que investiga al ex ministro y a su entorno por corrupción– que ha sido difundido por numerosos medios españoles. Sánchez, según la misma fuente, le respondió: “Bien”.

"Se aprecia cómo a través de Ábalos, este obtuvo el beneplácito del presidente del Gobierno para la visita de Delcy"

Al reenviar esta conversación a su asesor, Koldo García, uno de los imputados y quien da nombre al caso, que salpica a las más altas instancias del Ejecutivo, Ábalos remachaba: “Ya ves que [Sánchez] no me ha dicho nada, pero al menos no pone pegas” (no tiene objeción). De esta manera, dice en su informe la UCO, la división de la Guardia Civil que lleva a cabo las investigaciones, “se aprecia cómo a través de Ábalos, este obtuvo el beneplácito del presidente del Gobierno para la visita de Delcy”.

Varios medios, como The Objective, también acreditaron que, lejos de tratarse de una visita intempestiva, el entonces todopoderoso ministro de Transportes había invitado por carta a la vicepresidenta venezolana un mes antes y que esta tenía planeada una agenda que incluía reuniones con varios ministros, entre otros el de Sanidad, Salvador Illa, hoy presidente del gobierno catalán.

Tras estallar el escándalo en varios periódicos, el entonces ministro intentó negar la reunión con la mandataria venezolana, que duró una hora y media, según detallaron varios medios, y después dio versiones contradictorias.

Como publicó en aquel momento Vozpópuli, Delcy Rodríguez llevaba en la bodega del avión privado que la trasladó a Madrid 40 maletas que se cargaron a pie de pista en un vehículo de la Embajada de Venezuela en España, salieron del aeropuerto sin pasar ningún control de seguridad y cuyo contenido sigue siendo un misterio.

Aldama negoció personalmente con la vicepresidenta de Venezuela la compra de 104 barras de oro del Fonden

Al respecto, puede arrojar luz otra de las informaciones aparecidas este jueves: el presunto cabecilla de la trama Koldo, el empresario Víctor de Aldama, negoció personalmente con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, la compra de 104 barras de oro del Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela (Fonden) por valor de 68.498.254,11 dólares (62,6 millones de euros al cambio actual).

El contrato de compraventa, también en el informe de la UCO al que tuvo acceso The Objective, tiene fecha de 27 de diciembre de 2019 y en él “se estipula una cláusula cuarta que la entrega del oro ha de realizarse entre el 27 de diciembre de 2019 y el 6 de enero de 2020”. Entre las imágenes que le envió Aldama a Rodríguez el 28 de diciembre de 2019, acerca de esta operación, refiere la UCO, hay “una captura de pantalla y un archivo pdf, referidos a un plan de vuelo con origen en Moscú el día 1 de enero de 2020, y destino Caracas el día 3 de ese mes, a través de Zambia”.

Aldama, implicado en varias causas que se investigan, fue enviado este jueves a prisión provisional, comunicada y sin fianza por otro juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, junto con su socio, Claudio Rivas, por su presunta participación en un fraude fiscal de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos.

El magistrado también detalló en su resolución que “se han identificado transferencias al exterior por importe de 73.902.852,60 euros a Portugal, Colombia y China”.

"El presidente tendrá que explicar por qué su nombre aparece en el informe en el que se detallan movimientos clave relacionados con el rescate de Air Europa"

Pedraz explica que la organización criminal supuestamente diseñó, implementó y operó una estructura empresarial paralela que utilizó para perfeccionar el blanqueo de los capitales generados. Así, a las cuentas bancarias tituladas por éstas, transfirieron fondos de procedencia delictiva, principalmente, desde las cuentas de las suministradoras.

A la luz del informe de la UCO revelado por la prensa española, las asociaciones Hazte Oír y Iustitia Europa, personadas como acusación popular en el proceso, solicitaron este viernes al juez de la Audiencia Nacional que investiga el “caso Koldo” que cite como testigo al presidente del Gobierno. El texto, a su juicio, revela las “conexiones” entre altos cargos del Ejecutivo con figuras clave de la presunta trama que se habría quedado con mordidas de contratos públicos para la compra de mascarillas en la pandemia.

“El presidente tendrá que explicar por qué su nombre aparece en el informe en el que se detallan movimientos clave relacionados con el rescate de Air Europa y la intervención de figuras como Víctor de Aldama y Koldo García”, exponen las acusaciones en un escrito al que tuvo acceso la agencia Europa Press.

Para las acusaciones, el último informe de los investigadores recoge “relevantes alusiones” al presidente. En concreto, indican, la UCO dice que Koldo García “logró a través del entonces ministro Ábalos el beneplácito del presidente del Gobierno para la visita de Delcy Rodríguez”.

Pedro Sánchez sí admitió que Ábalos le informó de la visita de la vicepresidenta de Venezuela, tal como desveló la Guardia Civil

Destacan también que en ese último informe se sostiene que “concurren indicios de la influencia corruptora” de Koldo García y Aldama en el rescate de Air Europa, “habiéndose autorizado éste por el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez”.

Además, suma a esto que en el informe “consta de manera expresa que Aldama se refería a Pedro Sánchez como ‘el 1’ en conversaciones con personas de su círculo cercano”, y todo en el contexto de la negociación de un nuevo crédito público a favor de Air Europa.

Este viernes, desde Roma, donde se encuentra en una visita oficial al papa Francisco, el presidente del Ejecutivo español defendió su actuación contra el ex ministro y ex número dos del partido José Luis Ábalos ante el “mínimo atisbo de corrupción” y desvinculó a su Gobierno de cualquier práctica “falta de ejemplaridad o rayana en la corrupción”.

Pedro Sánchez sí admitió que Ábalos le informó de la visita de la vicepresidenta de Venezuela, tal como desveló la Guardia Civil, pero que esta visita se canceló una vez que el Gobierno se percató de que pesaban sanciones contra ella. Editoriales y artículos de opinión señalan este viernes la incongruencia, puesto que el viaje de Rodríguez se produjo en 2020 y las sanciones europeas contra funcionarios chavistas concretos datan de 2018.

Por otra parte, hace cuatro años, ante el Senado español, el presidente del Gobierno aseguró que la vicepresidenta venezolana venía a Madrid en visita privada y que la reunión de Ábalos con ella tenía como objetivo evitar una “crisis diplomática”.