El traslado de las piedras cubanas para el Tren Maya en México destruirá arrecifes y manglares

El proyecto de construcción del Tren Maya, el proyecto emblema del Gobierno del mexicano Andrés López Obrador, está causando un "ecocidio", denuncia el activista José Urbina, Pepe Tiburón, en conversación con 14ymedio. La selva en Puerto Morelos, al sur de Cancún, está siendo destruida, dice, y están perforando el acuífero por "una decisión irresponsable".

Urbina, buzo e integrante del colectivo Sélvame del Tren, denunció la falta de estudios de impacto ambiental y la devastación de enormes extensiones forestales "para procesar el material que necesitan para el terraplén y descargar las piedras que provienen de Cuba o de Veracruz".

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza estima que en la construcción del tren se "perderán más de 2.500 hectáreas de selvas húmedas y secas, cerca de 9.000.000 de árboles". El daño ambiental se extenderá a "cenotes, cuevas y ríos subterráneos" y la "modificación de los hábitats de especies en peligro, como la del jaguar".

Pepe Tiburón, como es conocido Urbina en redes sociales, dice que desde el pasado miércoles se encuentra en aguas profundas de Puerto Morelos el buque Melody con 20.000 toneladas de piedra rajón proveniente de Cienfuegos, de los 876.789 metros cúbicos que el Gobierno de México compró a la Isla para procesarlo y usarlo como balasto en el tren que recorrerá 1.500 kilómetros entre Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

"Debido al calado, el barco con material cubano debe permanecer en aguas profundas", explica el activista. Frente a la zona del Hotel Cid Marina fondea la barcaza Navegante III y un remolcador, que servirán para trasladar el material pétreo a un pequeño muelle que "no está preparado para manejar esta carga".

Entre los ambientalistas y activistas está cundiendo la alarma debido al daño que pudiera ocasionar el desembarco de toneladas de piedra rajón proveniente de la Isla, en un área de la barrera de coral protegida del Caribe Mexicano de más de 350 kilómetros y en donde algunas zonas la profundidad no rebasa los 10 metros.

"Este proceso, de hacerlo perfectamente bien, no contaminaría, pero el riesgo está latente", insiste el ecologista. "Un error y este material tendría un impacto insospechado en una zona ya de muy frágil salud coralina".

La barrera de arrecife de coral, declarada y protegida como Parque Nacional en 1998, es la segunda más grande del mundo, sólo por detrás de la de Australia. Es latente el daño para especies con estatus de protección como varias especies de coral y otras tantas de tortugas marinas.

La "urgencia política" por inaugurar el Tren Maya en diciembre de 2023, como ofreció López Obrador, ha llevado a realizar obras sin un estudio de impacto ambiental, denunció José Urbina. El daño más reciente se registró con la construcción de un camino que va de Puerto Morelos a un centro de acopio que está localizado en Leona Vicario, donde se depositará el material pétreo traído de Cuba que se convertirá en balasto.

Por esta vía transitarán diariamente "300 camiones que destruirán, con su tráfico, la rutina turística del pequeño pueblo de Puerto Morelos", precisó el activista.

Este lunes el secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, Armando Lara De Nigris, reconoció que apenas el pasado viernes presentaron la Manifestación de Impacto Ambiental provisional para la construcción del camino, cuando los manglares llevan devastados dos años en forma acelerada.

Mientras la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores González, pregona que en los siete tramos del Tren Maya "se cuenta con autorización definitiva de permisos ambientales y que se dieron en tiempo y forma", en la práctica es todo lo contrario.

El buzo Urbina recordó que desde el pasado mes de febrero, un juez ordenó la suspensión definitiva de la obra en el tramo 5 del Tren Maya por no contar con la autorización correspondiente para el cambio de uso de suelo en muchas de las hectáreas que van a ser afectadas por la construcción de las vías.

El diario El Universal publicó que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ocultó un informe crítico sobre el Tren Maya elaborado por 30 investigadores en 2019, donde se mostraba que "la destrucción irrecuperable de mil 288 sitios arqueológicos vulnera los derechos de 146.000 indígenas, las tierras aportadas para el proyecto y sus polos de desarrollo jamás podrán recuperarse; además, el empleo que creará será precario y temporal".

Este lunes el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May Rodríguez, aseguró que a través del programa Sembrando Vida se está reforestando el sureste mexicano con "500 millones de árboles" y entre otras acciones se "protegen los cenotes", los pasos de fauna y obras de drenaje, además de que el Tren Maya usará diesel bajo en azufre.

El integrante del colectivo Sélvame del Tren desmintió al funcionario al asegurar que "nadie ha visto los árboles sembrados", que "ponerle un techo de concreto a un cenote no es protegerlo" y los pasos de fauna "son en realidad los drenajes, los tubos que tienen que poner debajo del terraplén para que pase el agua".

Mexico’s Maya Train project is intended to drive economic development to some of the country’s poorest areas. But scientists fear it will hurt unique ecosystems like Calakmul, part of the largest tropical forest in the Americas after the Amazon @AP_Climate https://t.co/q68bVpuK45 pic.twitter.com/ci6pqQEMmI