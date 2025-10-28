Tres ataques de EE UU a supuestas narcolanchas en el Pacífico dejan 14 muertos

Hegseth aseguró que ocho "narcoterroristas" se encontraban a bordo de las embarcaciones durante el primer ataque.

Washington/El Ejército de Estados Unidos mató a catorce personas tras atacar cuatro supuestas narcolanchas en aguas del Pacífico Oriental en un día, informó este martes el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

"Ayer, siguiendo instrucciones del presidente (Donald) Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas (DTO) que traficaban con narcóticos en el Pacífico oriental", escribió el jefe del Pentágono en X.

Hegseth aseguró que ocho "narcoterroristas" se encontraban a bordo de las embarcaciones durante el primer ataque, cuatro durante la segunda operación y tres en el tercero. "Un total de catorce narcoterroristas murieron durante los tres ataques, con un sobreviviente", agregó.

"Todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y no hubo heridos entre las fuerzas estadounidenses", especificó el secretario de Guerra, quien insistió en que el Comando Sur de EE UU inició "inmediatamente" los protocolos para rescatar al único superviviente de los tres ataques.

"Todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y no hubo heridos entre las fuerzas estadounidenses"

"Las autoridades mexicanas de búsqueda y rescate aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate", indicó.

Hegseth aseguró que los "narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al Qaeda": "Serán tratados de la misma manera", añadió.Este es el undécimo golpe reportado contra embarcaciones supuestamente cargadas con droga que el Gobierno de Donald Trump lleva a cabo desde que empezó sus operaciones contra el narcotráfico, primero en el Caribe y luego en el Pacífico.

Los ataques estadounidenses se han cobrado cerca de sesenta vidas. Según dijo, los aparatos de inteligencia estadounidenses "conocían las cuatro embarcaciones" ya que estas "transitaban por rutas de narcotráfico conocidas y transportaban narcóticos".

El ataque se llevó a cabo en "aguas internacionales" del océano Pacífico, frente a costas de Colombia, un nuevo escalón a las tensiones entre EE UU y Venezuela y Colombia, cuyos líderes han sido acusados por Trump de promover el narcotráfico.

Este martes, durante un discurso a tropas estadounidenses en Japón, Trump reivindicó el derecho de EE UU a realizar estos ataques, cuestionados por los demócratas y expertos en derecho internacional, que afirman que se trata de ejecuciones extrajudiciales.

Trump reivindicó el derecho de EE UU a realizar estos ataques, cuestionados por los demócratas y expertos en derecho internacional, que afirman que se trata de ejecuciones extrajudiciales

"Los demócratas de la izquierda radical dijeron que solo estaban pescando. Bueno, los submarinos no pescan, ¿verdad? Ustedes saben más de submarinos que yo", declaró a bordo del portaaviones USS George Washington, en la base naval de Yokosuka.

El líder republicano insistió en que las fuerzas estadounidenses están destruyendo a embarcaciones diseñadas para traficar drogas y que cargan cantidades suficientes para "matar a 25.000 estadounidenses" de sobredosis.

"Por fin estamos librando una guerra contra los cárteles. Estamos librando una guerra como nunca antes la han visto, y vamos a ganar esa batalla. Ya la estamos ganando en el mar", apuntó Trump, quien también aseguró que va a detener la entrada de drogas "por tierra".

Washington ha ordenado uno de los despliegues militares en el Caribe más grande de los últimos años. A los buques militares, el submarino, el destructor y los aviones de combate, que ya se encuentran allí, se suma el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno e importante de la flota estadounidense, que el Pentágono ordenó desplegar el pasado viernes y está en camino.