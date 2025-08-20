El Tribunal Superior de Bogotá ordena la libertad inmediata del ex presidente Álvaro Uribe

Bogotá/El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó este martes la libertad inmediata del ex presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por un caso de soborno, mientras se resuelve en segunda instancia la apelación a la sentencia. La Sala de Decisión Penal del Tribunal resolvió "amparar el derecho fundamental a la libertad individual del ciudadano Álvaro Uribe Vélez" y dejó sin efecto la decisión de la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, que había ordenado su "privación de libertad inmediata".

Uribe, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió el 1 de agosto pasado en el primer ex presidente colombiano en ser condenado penalmente, luego de que Heredia lo hallara culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en el llamado "juicio del siglo" en Colombia, un caso que él mismo inició en 2012. Tres días después de conocer la pena, la defensa del ex mandatario presentó ante el Tribunal Superior de Bogotá esta acción de tutela (recurso de amparo) solicitando su libertad, al considerar que la jueza vulneró sus derechos fundamentales.

El equipo jurídico cuestionó que la magistrada justificara la detención inmediata de Uribe con la necesidad de garantizar "la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos", argumento que la defensa calificó de ambiguo y carente de sustento, constituyendo una "motivación aparente". La Sala falló a favor de la defensa del ex presidente, pero desestimó un recurso similar presentado por el Centro Democrático, al considerar que no demostró cómo la restricción de la libertad de su líder afectaba derechos fundamentales propios o de la organización política.

El fallo señala que en los recursos de apelación se cuestionaron varios comentarios y decisiones del proceso que "presuntamente develan que la juez y fiscal actuaron con parcialidad, abuso de funciones, irrespeto, defendiendo intereses políticos e ideológicos, y con animadversión hacia el ciudadano y ex presidente procesado", aunque aclaró que esos señalamientos deberán resolverse en la segunda instancia y no en esta tutela.

La defensa de Uribe apeló el pasado 13 de agosto la sentencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, que tiene hasta el 16 de octubre próximo para pronunciarse en segunda instancia.

Este caso comenzó hace trece años cuando Uribe demandó ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos al congresista de izquierda Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. Contrario a lo que imaginó Uribe, la Corte decidió no investigar a Cepeda y en cambio le abrió una investigación a él por manipular testigos para que no declararan en su contra.

Legisladores estadounidenses celebraron este martes como una "victoria" la orden del Tribunal de liberar al ex presidente. El senador Rick Scott, republicano de Florida, consideró que "esta victoria es solo el comienzo". "Uribe siempre ha sido una fuerte voz a la fuerza de la libertad en Colombia y América Latina. Este fallo judicial es una victoria para la democracia y un paso hacia la restauración del estado de derecho en Colombia, ¡pero no podemos rendirnos hasta que la persecución política termine!", escribió en X.

La congresista María Elvira Salazar, representante de Miami, indicó que la liberación de Uribe deja "cada vez más solo" al actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuyo partido la ha acusado a ella y a los congresistas Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart de "acciones injerencistas" contra su Gobierno. "¡Uribe libre, la verdad resiste! No es el fin del caso, pero es una victoria contra la persecución política que quería privarlo de su sagrada libertad. La izquierda no pudo encarcelar al hombre que salvó a Colombia. Uribe sigue firme", opinó Salazar en sus redes sociales.

Giménez republicó en sus redes sociales una noticia de la revista Semana sobre la liberación de Uribe, mientras que Díaz-Balart no se pronunció, pero la semana pasada subió una imagen a Instagram con Tomás Uribe, hijo del ex mandatario colombiano que estuvo en Miami para buscar apoyo para su padre. "Las persistentes violaciones al Estado de derecho en Colombia son indignantes y representan una seria amenaza para la relación entre Estados Unidos y Colombia", escribió entonces Díaz-Balart.