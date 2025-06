Trump acusa a Voz de América de ser un "portavoz demócrata" y pide su cierre

Washington/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este miércoles al medio público Voz de América de ser un "portavoz demócrata" y exigió su cierre definitivo, poco después de que su cercana aliada, Kari Lake, compareciera ante el Congreso para testificar sobre el desmantelamiento de la histórica emisora ordenado por el mandatario.

"¿Por qué un republicano querría que Voz de América (VOA), el 'portavoz' demócrata, siga funcionando? Es un total desastre de izquierda. Ningún republicano debería votar por su supervivencia. ¡Liquídenla!", escribió Trump en su red Truth Social desde el Air Force One, a su regreso de la cumbre de la Otan en La Haya.

Sus críticas coincidieron con las duras palabras de Lake, designada por Trump como asesora principal de la Agencia de Estados Unidos para los Medios (USAGM) y quien afirmó este miércoles ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes que VOA es "incompetente, corrupta y parcial".

Lake, ex presentadora de noticias, insistió en que la emisora, considerada a sus 83 años como uno de los principales ejemplos de poder blando estadounidense en el mundo, constituía "una amenaza para la seguridad nacional de EE UU y su posición en el mundo", algo que rechazan los directivos y periodistas del medio.

La semana pasada Lake anunció el despido de más de 600 trabajadores de USAGM, que engloba Voz de América y la Oficina de Trasmisiones para Cuba (OCB), lo que completó una reducción del 85% de esa fuerza laboral, traducida en 1.400 puestos menos desde que el mandatario ordenara su desmantelamiento en marzo. Después de esta ronda de despidos, de una plantilla de más de 2.000 trabajadores solo quedan unos 250, informó Lake en una carta publicada el viernes pasado en X.

En su comparecencia ante el Congreso, Lake acusó –sin base argumental– a VOA de operar bajo el control del Partido Comunista de China

En su comparecencia ante el Congreso, Lake acusó –sin base argumental– a VOA de operar bajo el control del Partido Comunista de China y de publicar contenido crítico contra Trump durante la campaña electoral de 2024. "Se están diciendo mentiras en VOA", aseguró a los legisladores, los únicos que pueden ordenar el cierre de la agencia, de acuerdo con la ley.

La bancada demócrata pidió a Lake pruebas concretas de sus acusaciones. También cuestionó sus esfuerzos por convertir al medio en "portavoz" de Trump y empañar su prestigio como fuente veraz de noticias dirigidas a países donde no existe la libertad de prensa. Los republicanos, por su parte, estuvieron de acuerdo con Lake en que los contribuyentes estadounidenses no deben financiar un medio que a su juicio no representa "los valores estadounidenses".

Desde su regreso al poder en enero pasado, Trump ha recrudecido sus ataques contra instituciones culturales, universidades y medios públicos. A principios de mayo ordenó reducir al mínimo legal el presupuesto federal de las emisoras NPR y PBS, a las que ha acusado en reiteradas ocasiones de mantener un sesgo izquierdista.

El director de VOA, Mike Abramowitz, y varios periodistas del medio impusieron dos demandas para retar la orden ejecutiva de Trump, y aunque tuvieron éxito inicial gracias a fallos judiciales que bloquearon temporalmente los despidos, estos luego fueron levantados en cortes de apelación, donde actualmente los casos continúan en proceso.