Trump amenaza con usar fondos iraníes para pagar daños a buques y cargamentos

Teherán responde que esto creará un "precedente incendiario" que devendría en un caos "ni bonito ni pacífico"

Washington / Teherán/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que los daños ocasionados a buques, cargamentos u otros bienes relacionados serán pagados con dinero iraní que se encuentre bajo control de Estados Unidos, en una nueva advertencia dirigida a Teherán en medio de las crecientes tensiones entre ambos países.

"A partir de ahora, todos los daños ocasionados a buques, carga o cualquier otro bien relacionado serán pagados con dinero iraní que Estados Unidos tenga en su poder y controle", afirmó Trump en un mensaje en su cuenta de Truth social, en el que justificó la medida como "justa y equitativa" aunque reconoció que los daños podrían ser considerables.

Trump no detalló qué tipo de activos iraníes serían utilizados para cubrir los eventuales daños ni explicó el procedimiento legal para hacerlo.

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, ha respondido este viernes que si Estados Unidos gasta fondos congelados de Teherán creará un "precedente incendiario"

"Quienes celebren o se beneficien de tales fondos deberían recordar: una vez que los gobiernos normalicen la confiscación, los activos de nadie estarán seguros", remarcó

A través de X, Araqchí advirtió que apoderarse de los activos de otra nación "para pagar reclamaciones futuras no relacionadas es un precedente incendiario", que devendría en un caos "que no será ni bonito ni pacífico".

"Quienes celebren o se beneficien de tales fondos deberían recordar: una vez que los gobiernos normalicen la confiscación, los activos de nadie estarán seguros", remarcó.

Estados Unidos mantiene bloqueados activos y fondos vinculados al Gobierno iraní como parte de su régimen de sanciones contra Teherán, aunque no existe una cifra pública única sobre el total bajo control estadounidense. Las restricciones han limitado además el acceso de Irán a decenas de miles de millones de dólares en ingresos, según el Departamento del Tesoro.

El acceso a fondos iraníes bloqueados en el extranjero es un elemento clave del reciente memorando de entendimiento entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra. Aunque la mayoría de esos activos no están en EE UU, las sanciones estadounidenses condicionan su acceso y un eventual desbloqueo ofrecería un alivio a una economía golpeada por sanciones y aislamiento.

Previamente, Trump declaró que sopesa lanzar un "ataque masivo" contra Irán, que sería mayor que el comenzó el pasado 28 de febrero pasado y que dio lugar a la guerra actual.

En una breve entrevista telefónica con el diario digital Axios, el presidente estadounidense explicó que todavía no ha tomado una decisión definitiva al respecto.

"Estoy considerando un ataque masivo. Más grande que nunca. Estoy cerca de tomar una decisión. Estamos todos preparados", dijo el presidente

"Estoy considerando un ataque masivo. Más grande que nunca. Estoy cerca de tomar una decisión. Estamos todos preparados", dijo el presidente.

Estados Unidos e Irán acumulan 13 días de combates desde que se rompió la tregua, lo que volvió a elevar la tensión en torno a la circulación marítima por el estrecho de Ormuz, por donde transita buena parte de los combustibles del mundo.

Este viernes, cuatro personas murieron y otras siete sufrieron heridas de variada consideración durante la última ronda de ataques militares, según informó Teherán.

La agencia estatal iraní IRNA, citando autoridades, explicó que un ataque con misiles en la provincia de Juzestán, fronteriza con Irak, dejó un saldo de cuatro fallecidos y cinco heridos en la madrugada del viernes.

Esta región, situada casi 800 kilómetros al sur de Teherán, registró otro ataque la víspera que dejó dos muertos y once heridos en la localidad de Shalamcheh, donde se ubica un importante paso fronterizo y comercial por el que transitan diariamente cientos de personas.

Las autoridades locales, citadas por IRNA, aseguraron que en las últimas dos semanas al menos diez personas han muerto en Juzestán.

Las autoridades locales, citadas por IRNA, aseguraron que en las últimas dos semanas al menos diez personas han muerto en Juzestán

En otro ataque, prosigue este viernes el medio iraní, el Ejército estadounidense causó lesiones a dos personas en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, donde se ubica una importante base marina iraní, cerca del estrecho de Ormuz.

La República Islámica informó de más ataques en una docena de ciudades y pueblos, pero aseguró que estos no dejaron víctimas, sin aportar más detalles al respecto.

Según informó en X el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), la última ronda de la ofensiva norteamericana incluyó centros de mando militar de Irán, así como sitios de vigilancia costera.