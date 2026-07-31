Trump anuncia un acuerdo para el desarme total de Hamás como parte de su plan para Gaza

Dos soldados israelíes en una imagen de archivo de los túneles de Hamás.

Washington/La Administración de Donald Trump detalló este jueves la hoja de ruta para el "desarme total" de Hamás en Gaza, anunciado horas antes por el mandatario estadounidense, que contempla la eliminación progresiva de las capacidades militares del grupo, el desmantelamiento de túneles y arsenales y un sistema de supervisión internacional durante el proceso.

El anuncio llega después de que Trump afirmara este jueves que la Junta de Paz había alcanzado un acuerdo para el "desarme total" de Hamás y otros grupos armados en Gaza, un paso que calificó de "histórico" hacia la creación de un nuevo sistema de gobierno en el enclave palestino.

El mandatario indicó que el proceso se desarrollará en "fases cuidadosamente estructuradas", aunque sin ofrecer inicialmente detalles sobre los mecanismos para retirar las capacidades militares de las organizaciones armadas.

El documento divulgado posteriormente establece que la primera condición para avanzar será un cese completo de las operaciones militares y el cumplimiento de las obligaciones previstas en el acuerdo de alto el fuego.

La primera condición para avanzar será un cese completo de las operaciones militares y el cumplimiento de las obligaciones previstas en el acuerdo de alto el fuego

A partir de entonces, se iniciaría el desmantelamiento y almacenamiento de armamento pesado, túneles y centros de producción militar, con la supervisión de la Comisión Nacional para la Administración de Gaza y un Comité Internacional de Verificación.

La propuesta establece el principio de "una autoridad, una ley y un arma" para Gaza y prevé que la Comisión Nacional sea la única entidad con competencia sobre la regulación de armas, la emisión de licencias y la aplicación de la ley.

El plan también contempla el desmantelamiento de las milicias en un calendario acordado y especifica que sus miembros no serán incorporados a los servicios de seguridad, aunque aquellos integrantes de organismos oficiales que cumplan los requisitos podrían ser integrados en nuevas estructuras institucionales.

Además, la hoja de ruta prevé el despliegue de una fuerza internacional de estabilización encargada de supervisar el alto el fuego, garantizar la entrega de ayuda humanitaria y apoyar a la administración transitoria de Gaza.

El documento plantea también una retirada gradual de las fuerzas israelíes y un proceso de reconstrucción del enclave bajo supervisión internacional.