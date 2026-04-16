Trump anuncia un alto el fuego de diez días entre Israel y el Líbano

Imagen de la aldea de Bent Jbeil, en el sur del Líbano, desde Malkia, Israel, el martes, tras un ataque israelí.

El Ejército israelí, en cualquier caso, mantendrá su presencia en sur del país vecino, informa la prensa local

Washington/Jerusalén/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que Israel y el Líbano han acordado a partir de hoy un alto el fuego de diez días para lograr la paz, después de sostener "excelentes" llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones.

"Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5:00 p.m. EST", escribió Trump en su red Truth Social.

El estadounidense anunció en un segundo mensaje que invitará a Netanyahu y Aoun a la Casa Blanca "para las primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano desde 1983, hace muchísimo tiempo", sin ofrecer de momento una fecha concreta para el encuentro.

En su publicación, Trump recordó el diálogo bilateral sostenido en Washington el pasado martes entre Israel y el Líbano, que "se reunieron por primera vez en 34 años con nuestro gran secretario de Estado, Marco Rubio".

Según Trump, "ha sido un honor" el "haber resuelto nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima"

"He instruido al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan 'Razin' Caine", para que trabajen con Israel y el Líbano a fin de lograr una PAZ duradera", indicó en Truth Social.

Según Trump, "ha sido un honor" el "haber resuelto nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima".

El Ejército de Israel, en cualquier caso, mantendrá su presencia en sur del Líbano una vez entre en vigor el alto el fuego en el país, según recogieron distintos medios israelíes basándose en una conversación de Netanyahu con su gabinete.

El Canal 12 de la televisión israelí afirma que Netanyahu avisó a sus ministros de que Israel permanecerá en la "zona de seguridad" del sur libanés, como se refiere al perímetro contra el que lanzó una invasión terrestre hasta el río Litani.

Hasta ahora, Israel mantiene cinco divisiones del Ejército participando en la invasión del sur libanés (y una sexta en el Monte Dov, entre los Altos del Golán sirios ocupados y el Líbano), con la mayoría de tropas apostadas próximas a la frontera, pero también con grupos llevando a cabo incursiones a mayor profundidad en el país.

El diario Yedioth Ahronoth explica que las tropas permanecerán en sus posiciones actuales. Fuentes de este periódico afirmaron que las tropas atacarán de inmediato a "cualquier amenaza emergente" durante el alto el fuego de diez días.

Otros medios aseguran que la tregua seguirá un modelo similar a la que estaba vigente entre noviembre de 2024 y el pasado 2 de marzo, cuando se reanudaron las hostilidades entre el grupo chií libanés Hezbolá e Israel. Durante todo este periodo, el Ejército israelí atacó prácticamente a diario el sur libanés alegando el rearme de Hezbolá, lo que causó cientos de muertos.

Fuentes de este periódico afirmaron que las tropas atacarán de inmediato a "cualquier amenaza emergente" durante el alto el fuego de diez días

En los últimos días, las fuerzas armadas israelíes y el propio Netanyahu anunciaban la inminente toma de la ciudad de Bint Jbeil (sureste del Líbano), asegurando que era un bastión del grupo chií.

Durante la guerra, el ministro de Defensa, Israel Katz, ha reiterado que Israel mantendría el control del sur del Líbano incluso en caso de tregua.

Por su parte, la prensa israelí recogió que los ministros del Gobierno de Netanyahu acogieron con indignación el anuncio del alto el fuego, y le reprocharon que Trump lo anunciara antes de que el gabinete lo aprobara.

Según Yedioth Ahronoth, Netanyahu convocó la llamada con su gabinete para comunicarlo con cinco minutos de antelación.

La tensión entre Israel y el Líbano amenazaba con hacer tambalear el frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que concluirá el próximo 22 de abril mientras se espera que se retomen las conversaciones de paz en Pakistán.

El conflicto en Oriente Medio, iniciado por EE UU e Israel el pasado 28 de febrero, no solo impacta en el aumento de la inestabilidad en la zona sino que ha afectado a la economía mundial, al interrumpir el tránsito por el estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que circulaba el 20% del petróleo de todo el mundo.

La cifra de muertos en Líbano por los ataques israelíes de las últimas seis semanas se eleva ya a 2.196, entre ellos 172 niños, y la de heridos a 7.185, de los que 661 son también menores, según las cifras divulgadas este jueves por el centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.