Trump anuncia el bloqueo del estrecho de Ormuz por la Armada de EE UU

El presidente estadounidense declaró que el Reino Unido y otros países ayudarán en las tareas de desminado del estrecho de Ormuz.

Washington/El presidente de EE UU, Donald Trump, anunció este domingo que su país bloqueará el estrecho de Ormuz y acusó a Irán de mantener sus “ambiciones nucleares”, después de que las negociaciones de paz en Pakistán concluyeran sin un acuerdo.

Aunque afirmó que las conversaciones fueron satisfactorias y que continuará vigente el alto el fuego iniciado el pasado 8 de abril, el republicano aseguró que ha ordenado a la Armada estadounidense el bloqueo de la vía marítima.

“La reunión fue bien, se llegó a un acuerdo sobre la mayoría de los puntos, pero el único punto realmente importante, el armamento nuclear, no se aprobó. Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”, escribió en su red Truth Social.

Esta es la primera reacción de Trump desde que este domingo concluyeran sin acuerdo las negociaciones de más de 20 horas en Islamabad entre una delegación de EE UU y otra de Irán, el contacto de mayor nivel entre ambos países desde que rompieron relaciones tras la revolución islámica de 1979.

Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz

El anuncio del bloqueo estadounidense del estrecho llega después de que Irán haya mantenido cerrada esta vía estratégica, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí iniciada el 28 de febrero contra la república islámica.

El presidente afirmó, sin precisar qué países, que otros Estados participarán en el bloqueo de la vía y aseguró además que EE UU iniciará la tarea de desminado para retirar las minas marítimas colocadas por Irán durante este conflicto.

Trump también anunció que ha ordenado a la Armada interceptar todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán para circular por el estrecho, al considerar que esa tasa es “ilegal”.

“El bloqueo comenzará en breve. Otros países participarán en este bloqueo. No se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal de extorsión. Quieren dinero y, más importante aún, quieren armas nucleares”, advirtió.

Cualquier iraní que nos dispare, o a embarcaciones pacíficas, será destruido. Irán sabe, mejor que nadie, cómo acabar con esta situación que ya ha devastado su país

No obstante, expresó su confianza en que “en algún momento” se llegará a un acuerdo para la entrada y salida libre por esa vía marítima.

“Cualquier iraní que nos dispare, o a embarcaciones pacíficas, será destruido. Irán sabe, mejor que nadie, cómo acabar con esta situación que ya ha devastado su país”, afirmó.

En una entrevista con Fox News este domingo, el presidente declaró que el Reino Unido y otros países ayudarán en las tareas de desminado del estrecho de Ormuz.

“Contamos con dragaminas de última generación, los más modernos y avanzados, pero también estamos incorporando dragaminas más tradicionales. Por lo que entiendo, el Reino Unido y un par de países más están enviando dragaminas”, declaró.

El Gobierno del primer ministro británico, Keir Starmer, a quien Trump ha criticado durante semanas por no involucrarse militarmente en la reapertura del estrecho, no ha confirmado su posible participación en el desminado de esa vía marítima.

El estrecho de Ormuz nunca ha sido propiedad de Irán como para que este pueda cerrarlo o restringir la navegación a través de él

El ministro de Industria y Tecnología Avanzada de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Sultan Al Jaber, afirmó este domingo que el estrecho de Ormuz nunca ha sido propiedad de Irán como para que este pueda cerrarlo o restringir la navegación a través de él.

La soberanía sobre el estrecho de Ormuz es compartida entre Irán, EAU y Omán, pese a las pretensiones nada nuevas de Teherán de controlarlo militarmente en su totalidad.

“El estrecho de Ormuz nunca ha sido propiedad de Irán como para que este pueda cerrarlo o restringir la navegación a través de él”, escribió Al Jaber, también director general y consejero delegado de la compañía estatal de petróleo y gas de EAU.

En un escueto mensaje en X, el ministro emiratí señaló que “cualquier intento de hacerlo no es meramente una cuestión regional, sino más bien una interrupción de una arteria económica mundial vital y una amenaza directa para la seguridad energética, alimentaria y sanitaria de todas las naciones”.

“Este comportamiento es ilegal, peligroso e inaceptable, y el mundo no puede permitirse tolerarlo”, agregó Al Jaber.

El ministro emiratí afirmó que, desde el 28 de febrero, cuando EE UU e Israel iniciaron la guerra contra Irán, al menos 22 buques han sido atacados, 10 tripulantes han muerto y unos 20.000 marineros permanecen sin poder navegar con seguridad, mientras cerca de 800 embarcaciones comerciales –casi 400 de ellas petroleros– siguen bloqueadas en la zona.