Trump anuncia una inversión privada de hasta 500.000 millones en inteligencia artificial

Washington/El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes una inversión de hasta 500.000 millones de dólares en el sector privado para construir una infraestructura de inteligencia artificial (IA) en el país.

Las compañías de IA OpenAI, SoftBank y Oracle planean crear una proyecto conjunto llamado Stargate, que comenzará con una inversión en centro de datos en Texas y más tarde se expandirá a otros estados. "Apúntense ese nombre, Stargate, porque van a escucharlo mucho", afirmó Trump en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.

El mandatario aseguró que esta inversión permitirá crear cientos de miles de empleos en Estados Unidos y recalcó la importancia de potenciar la inteligencia artificial en el país para hacer frente a la competencia con China, que está realizando grandes inversiones en el sector. "Queremos que esta tecnología permanezca en nuestro país. China es un competidor y, en el futuro de la tecnología, queremos que se quede en este país. China es un competidor y otros también lo son. Queremos que esté aquí", afirmó.

Después de que Trump pronunciara sus palabras, comparecieron ante la prensa el director ejecutivo de SoftBank, Masayoshi Son; el de OpenAI, Sam Altman, y el de Oracle, Larry Ellison, quienes llegaron a la Casa Blanca en la tarde del martes. Todos ellos invertirán inicialmente 100.000 millones de dólares y destinarán hasta 500.000 millones a Stargate en los próximos cuatro años, según explicó Son, quien la Inteligencia Artificial General y la Superinteligencia Artificial, equivalentes o superiores a las capacidades humanas, "llegarán muy pronto".

Son afirmó que este es el "comienzo de una nueva era" para la inteligencia artificial, con avances que podrían suponer importantes progresos en el ámbito médico, algo que también recalcó Trump como una de las ventajas tangibles de esta inversión, que podría facilitar la cura del cáncer.

Oracle es uno de los líderes en centros de datos y uno de los que más rápido está creciendo gracias al bum de la IA y a su inversión en eficiencia energética de centros de datos, mientras que la multinacional japonesa Softbank es uno de los inversores tecnológicos mejor conectados del planeta. Desde que OpenAI lanzó ChatGPT en 2022, la inversión en IA ha aumentado y las empresas de diferentes sectores han incorporado esta tecnología en sus productos y servicios.

Trump, además, hizo referencia al asunto de TikTok, mostrando su disposición a que el multimillonario sudafricano Elon Musk --jefe de Tesla, X y SpaceX-- compre la plataforma china, después de que planteara que Estados Unidos obtenga el 50% y la gestione como una empresa conjunta con su actual propietario chino, ByteDance.

El presidente estadounidense fue preguntado por esa opción y respondió afirmativamente, siempre y cuando "él [Musk] quisiera comprarlo". También ha nombrado al confundador de Oracle como posible comprador.

Trump, que ha asegurado que TikTok sería "inútil" sin un permiso para operar en Estados Unidos, ha señalado que se ha reunido con "los grandes propietarios" de la aplicación y ha detallado un posible acuerdo en el que el valor de esta podría dispararse a "un billón de dólares" si consiguiera los permisos necesarios, según recoge la cadena de televisión estadounidense CNN.

"Me reuní con los propietarios de TikTok, los grandes propietarios. No vale nada si no obtiene un permiso. Vale como un billón de dólares, así que lo que estoy pensando es decirle a alguien que lo compre y le dé la mitad a EE UU, y le daremos el permiso", ha explicado. Tal y como ha dicho, este acuerdo haría que la app fuera más valiosa al alinearse con el Gobierno como socio estratégico, asegurando la rentabilidad y el éxito a largo plazo.

TikTok se encuentra en el limbo en Estados Unidos después de que Trump firmara el lunes una orden ejecutiva para que continuara operando en el país durante 75 días con el objetivo de suspender la prohibición que entró en vigor después de que el Tribunal Supremo confirmara la validez de una ley de seguridad nacional que penalizaría a las tiendas de aplicaciones y a los proveedores de servicios por disponer de TikTok a menos que ByteDance la vendiera.