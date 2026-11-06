Trump asciende a Stephen Miller, arquitecto de su política migratoria, tras la derrota republicana

Miller se ha convertido en una de las figuras más representativas del nacionalismo conservador que domina el movimiento Maga.

El asesor sustituirá el lunes a Susie Wiles como jefe de Gabinete de la Casa Blanca, en un movimiento que refuerza el ala más dura de la Administración

Washington/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes el nombramiento de Stephen Miller, uno de sus asesores más influyentes y principal arquitecto de su política migratoria, como nuevo jefe de Gabinete de la Casa Blanca. La decisión llega apenas tres días después de la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas de medio mandato, en las que los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso.

“Me complace anunciar que el Sr. Stephen Miller, actual subjefe de gabinete de la Administración Trump y uno de mis asesores de mayor confianza, asumirá el cargo de jefe de gabinete a partir del lunes 9 de noviembre de 2026”, escribió el mandatario en su red social Truth Social.

Miller sustituirá a Susie Wiles, la primera mujer que ha ocupado ese puesto y una figura fundamental en el regreso de Trump a la Casa Blanca. Wiles dirigió la estrategia de su campaña presidencial de 2024 y, desde enero de 2025, se encargó de coordinar el funcionamiento de la Administración.

Trump agradeció su trabajo y anunció que pasará a formar parte de su estructura política. “Quiero agradecerle su servicio como jefa de gabinete; ¡ha hecho un gran trabajo!”, expresó el presidente, que no ofreció mayores detalles sobre las nuevas responsabilidades de su colaboradora.

Nacido en California en 1985, Stephen Miller se ha convertido en una de las figuras más representativas del nacionalismo conservador que domina el movimiento Maga

El relevo se produce en un momento especialmente delicado para los republicanos. Los resultados de las elecciones del martes han dejado a Trump ante un Congreso controlado por los demócratas y han abierto interrogantes sobre el rumbo de su Gobierno durante los dos años que le restan de mandato. Lejos de anunciar una moderación de su agenda, el presidente ha optado por colocar al frente de su equipo a uno de sus colaboradores más identificados con las políticas que han marcado sus dos administraciones.

Nacido en California en 1985, Stephen Miller se ha convertido en una de las figuras más representativas del nacionalismo conservador que domina el movimiento Maga (Make America Great Again). Su influencia se ha concentrado especialmente en la inmigración, un asunto en el que ha defendido restricciones a la entrada de extranjeros y un endurecimiento de los controles fronterizos.

Durante el primer mandato de Trump, entre 2017 y 2021, Miller participó en la elaboración de algunas de sus medidas migratorias más controvertidas, entre ellas el veto de entrada a ciudadanos de varios países de mayoría musulmana y los intentos de poner fin al programa Daca, creado en 2012 durante la presidencia de Barack Obama para proteger de la deportación a determinados inmigrantes llegados a Estados Unidos cuando eran menores de edad.

Miller ha ejercido como subjefe de Gabinete y se ha mantenido entre los principales impulsores del endurecimiento migratorio

En la segunda Administración republicana, Miller ha ejercido como subjefe de Gabinete y se ha mantenido entre los principales impulsores del endurecimiento migratorio, incluidas las operaciones de deportación de extranjeros en situación irregular.

Su trayectoria política comenzó mucho antes de su llegada a la Casa Blanca. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Duke, trabajó inicialmente para la congresista republicana Michele Bachmann y posteriormente para el senador Jeff Sessions, quien llegaría a convertirse en fiscal general durante el primer Gobierno de Trump.

Procedente de una familia judía de ideas de izquierda, Miller desarrolló desde joven posiciones conservadoras que terminaron convirtiéndolo en uno de los referentes ideológicos del entorno presidencial. Su defensa de políticas migratorias restrictivas ha provocado fuertes críticas entre organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, al tiempo que ha consolidado su influencia entre los sectores más nacionalistas del republicanismo.

Su ascenso supone, además, un cambio significativo en el funcionamiento de la Casa Blanca. Como jefe de Gabinete, Miller tendrá un papel central en la coordinación del equipo presidencial, la organización de las prioridades políticas y el acceso de los colaboradores al mandatario.