Trump califica de "perdedores" a los republicanos críticos con el plan de paz con Irán

Una mujer iraní sostiene una bandera con los retratos de los difuntos líderes supremos y el actual, en una ceremonia en memoria de los caídos en la guerra con EE UU e Israel, celebrada el domingo en la mezquita de Mosallah en Teherán.

Teherán contradice a Marco Rubio y afirma que, aunque hay avances, el acuerdo no es inminente

Washington / Teherán/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este domingo de "perdedores" a quienes, incluso dentro de las filas republicanas, han criticado el acuerdo que Washington y Teherán estarían a punto de firmar para poner fin a la guerra de Irán y desbloquear el estrecho de Ormuz.

En una publicación en su red Truth Social, el presidente defendió que el trato que está negociando será mejor que el acuerdo nuclear de 2015 bajo el mandato de Barack Obama, del que Trump se salió en su primer mandato.

"Si llego a un acuerdo con Irán, será uno bueno y apropiado, no como el de Obama, que le dio a Irán enormes cantidades de dinero en efectivo y un camino claro y abierto hacia un arma nuclear", declaró Trump.

"Nuestro acuerdo es todo lo contrario, pero nadie lo ha visto ni sabe en qué consiste. Ni siquiera está completamente negociado. Así que no hagan caso a los perdedores, que critican algo de lo que no saben nada. A diferencia de quienes me precedieron y debieron haber resuelto este problema hace muchos años, ¡yo no hago malos tratos!", afirmó.

Estados Unidos e Irán estarían a punto de cerrar un acuerdo que reabriría el estrecho de Ormuz, levantaría sanciones a Irán, desbloquearía fondos iraníes y extendería la tregua durante 60 días para negociar un pacto nuclear

Según se ha filtrado en medios como Axios o The New York Times, Estados Unidos e Irán estarían a punto de cerrar un acuerdo que reabriría el estrecho de Ormuz, levantaría sanciones a Irán, desbloquearía fondos iraníes y extendería la tregua durante 60 días para negociar un pacto nuclear.

El estrecho, por el que transitaba cerca del 20% del petróleo mundial antes del conflicto, permanece bloqueado por Irán desde el comienzo de la guerra con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, lo que ha contribuido al aumento del precio de los combustibles.

Senadores republicanos criticaron las concesiones de Estados Unidos y cuestionaron la justificación de haber lanzado en febrero la ofensiva militar contra la República Islámica, si el régimen termina aparentemente fortalecido.

"Si el resultado de todo esto es un régimen iraní, todavía dirigido por islamistas que gritan ‘muerte a Estados Unidos’, que ahora recibe miles de millones de dólares, que puede enriquecer uranio y desarrollar armas nucleares, y que tiene el control efectivo del estrecho de Ormuz, entonces ese resultado sería un error desastroso", declaró Ted Cruz, de Texas.

También Roger Wicker, republicano por Misisipi y presidente del comité sobre Fuerzas Armadas del Senado, advirtió de que el acuerdo sería un "desastre" y que "¡Todo lo logrado por la Operación Furia Épica habría sido en vano!".

Mike Pompeo, quien fuera secretario de Estado durante el primer mandato de Trump, arremetió contra el borrador asegurando que es similar al pacto nuclear de Obama y pidió que se le impida a Irán acceder a financiación.

"Si el resultado de todo esto es un régimen iraní, todavía dirigido por islamistas que gritan ‘muerte a Estados Unidos’, que ahora recibe miles de millones de dólares, que puede enriquecer uranio y desarrollar armas nucleares, y que tiene el control efectivo del estrecho de Ormuz, entonces ese resultado sería un error desastroso", dijo Ted Cruz

El senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, criticó este domingo los términos del preacuerdo, pero cambió de opinión más tarde cuando Trump reveló que también hay negociaciones para la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudí, lo que para Graham convertiría el acuerdo en uno de los "más trascendentales de la historia de Oriente Medio".

Irán, sin embargo, afirmó este lunes que la firma del acuerdo no es inminente, pese a los avances en las negociaciones de paz, debido a lo que consideró “cambios frecuentes” en las posturas de los responsables estadounidenses.

“Es cierto que hemos llegado a conclusiones sobre muchas cuestiones en discusión, pero eso no significa que la firma de un acuerdo sea inminente”, aseveró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en una rueda de prensa.

El portavoz reiteró además que las negociaciones están centradas actualmente en el fin de la guerra y no en el programa nuclear iraní, cuestión que, según dijo, será discutida en un plazo de 60 días posterior al memorando de entendimiento que negocian ambas partes.

Las declaraciones llegan después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmara esta mañana que un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán podría materializarse este lunes.

“Pensábamos que tal vez tendríamos noticias anoche o quizá hoy”, declaró Rubio en Nueva Delhi, en referencia al posible acuerdo de paz con Irán

“Pensábamos que tal vez tendríamos noticias anoche o quizá hoy”, declaró Rubio en Nueva Delhi, en referencia al posible acuerdo de paz con Irán.

Bagaei afirmó además que Irán establecerá junto con Omán un mecanismo para “garantizar el tránsito seguro” por el estrecho mediante “servicios de navegación” y medidas para proteger el medio ambiente del estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico y el mar de Omán.

El portavoz iraní aseguró que esos servicios requerirán pagos, aunque rechazó calificarlos como peajes. “Irán no busca cobrar peajes”, sostuvo Bagaei, quien insistió en que se trata de costes asociados a servicios de navegación y protección ambiental en la zona.