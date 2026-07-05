Trump celebra los 250 años de EE UU con fuegos artificiales y un mitin político

El presidente defendió una reforma más restrictiva del voto y advirtió contra el comunismo ante una multitud de simpatizantes en Washington

Washington/Donald Trump aprovechó este sábado el acto central por los 250 años de la Independencia de Estados Unidos para ensalzar la grandeza del país y reforzar varios de los mensajes centrales de su agenda política, en una ceremonia marcada por el mal tiempo, el calor extremo y la polémica por la politización de una fecha que tradicionalmente busca convocar a todos los estadounidenses.

“Durante 250 años, los Estados Unidos de América han sido la esperanza, la promesa, la luz y la gloria entre todas las naciones del mundo”, dijo el mandatario al inicio de su intervención en la Explanada Nacional de Washington. “Intentan ser como nosotros. Nadie puede ser como nosotros”, añadió ante una multitud compuesta en su mayoría por simpatizantes republicanos.

El discurso comenzó con más de una hora de retraso debido al mal tiempo. Muchos de los asistentes habían esperado durante horas bajo una ola de calor, tuvieron que evacuar el recinto y luego volver a pasar por los estrictos controles de seguridad para reingresar.

“No queremos comunistas en nuestro país. Nunca ha funcionado”, afirmó. / EFE/EPA/Jim Lo Scalzo

Aunque el acto estaba concebido como el punto culminante de las celebraciones nacionales por el aniversario de la Independencia, Trump le imprimió el tono de un mitin. Reiteró sus advertencias contra el comunismo y apuntó, sin mencionarlos directamente, a los candidatos demócratas socialistas que han ganado primarias de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre. “No queremos comunistas en nuestro país. Nunca ha funcionado”, afirmó.

El presidente también utilizó la tribuna para promover su reforma electoral, una iniciativa todavía estancada en el Congreso que endurecerá los requisitos para registrarse y votar en los comicios federales. Trump defendió la llamada Ley SAVE America, que exigiría identificación y prueba de ciudadanía a los votantes, además de restringir el voto por correo a casos excepcionales.

“Estados Unidos ha vuelto y queremos mantener su grandeza”, dijo. “Lo lograremos aprobando la Ley SAVE America, lo que implica que todos los votantes, absolutamente todos, deberán presentar una identificación y aportar algo llamado prueba de ciudadanía, y no habrá voto por correo, salvo algunos casos”.

Durante su intervención, Trump alternó referencias históricas, episodios de heroísmo militar y elogios al patriotismo estadounidense. Invitó al escenario a varios veteranos y saludó diferentes banderas históricas, en un intento de presentar su Gobierno como heredero directo de los valores fundacionales del país.

El mandatario también anunció que entregaría una bandera que ondeó sobre el Capitolio y que, según dijo, será plantada por astronautas estadounidenses en su próximo regreso a la Luna

“Juntos reafirmamos también la verdad de que la fuerza y el poder de Estados Unidos no son motivo de vergüenza. Es algo de lo que nos sentimos muy, muy orgullosos”, sostuvo.

Entre los pabellones exhibidos figuró la bandera que ondeó en el buque insignia estadounidense cuando la Armada de EE UU derrotó a la flota española en la bahía de Manila, en 1898. Trump calificó aquella batalla como “una de las mayores victorias navales de la historia” y la comparó con la “reciente victoria” sobre la Armada iraní en el conflicto con Teherán.

El mandatario también anunció que entregaría una bandera que ondeó sobre el Capitolio y que, según dijo, será plantada por astronautas estadounidenses en su próximo regreso a la Luna.

Las celebraciones, extendidas durante semanas en la capital estadounidense, han sido objeto de críticas por parte de los detractores del presidente, que acusan a la Casa Blanca de convertir una conmemoración nacional en un acto de exaltación política. La Administración republicana creó Freedom 250 para organizar actividades paralelas a las previstas por America250, una entidad no partidista encargada de coordinar los festejos oficiales.

Entre esas actividades estuvo la Gran Feria Estatal Estadounidense en Washington, un evento afectado por una asistencia menor de la esperada, el calor intenso y la cancelación de decenas de artistas.

“No es simplemente otro Día de la Independencia. Es el 250 aniversario de Estados Unidos. Y la historia solo ocurre una vez”

El acto en la Explanada Nacional fue precedido por un gran espectáculo de fuegos artificiales, presentado por el Gobierno como el mayor en la historia de Washington. El despliegue incluyó unos 850.000 proyectiles pirotécnicos disparados desde diez puntos cercanos, entre ellos el Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln, ocho barcazas en el río Potomac y el parque West Potomac.

El show, de unos 40 minutos, duplicó la duración habitual y comenzó cerca de la medianoche del domingo, casi dos horas después de lo previsto. La Casa Blanca aspira a convertirlo en un récord mundial, aunque documentos del Servicio de Parques Nacionales citados por The Washington Post advirtieron que el espectáculo podía generar condiciones insalubres en algunas zonas de la ciudad por el deterioro de la calidad del aire.

“No es simplemente otro Día de la Independencia. Es el 250 aniversario de Estados Unidos. Y la historia solo ocurre una vez”, declaró Danielle Álvarez, asesora de Freedom 250.

Otras ciudades, entre ellas Nueva York y Los Ángeles, celebraron el aniversario con conciertos, desfiles, ferias y festivales. Sin embargo, varios actos al aire libre fueron aplazados o cancelados por la ola de calor extremo que afecta al país.