Trump considera inaceptables las propuestas de Irán, que pide el levantamiento de sanciones y controlar Ormuz

Irán ahorca a un activista de 29 años acusado de actuar como espía de la CIA y el Mosad

Madrid/El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este domingo "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos, con lo que parece alejarse de nuevo la posibilidad de un acuerdo para poner fin a la guerra.

"Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!", escribió el mandatario en su red social Truth Social.

La breve declaración de Trump se produce después de que Irán presentara su respuesta a la propuesta de EE UU para la resolución de la guerra en el golfo Pérsico, cuyos detalles fueron divulgados por la prensa iraní.

La respuesta incluye el levantamiento de sanciones económicas sobre la República Islámica, el fin del bloqueo de Washington a los puertos iraníes y el manejo iraní del estrecho de Ormuz si EE UU cumple con algunos "compromisos", según reportó la agencia Tasnim la madrugada de este lunes.

El gobierno de ayatolás reclamó el fin del bloqueo y que se permita la exportación de crudo desde Irán, así como el levantamiento de las sanciones económicas

Fuentes diplomáticas explicaron a Tasnim, una agencia vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, que el gobierno de ayatolás reclamó el fin del bloqueo y que se permita la exportación de crudo desde Irán, así como el levantamiento de las sanciones económicas de EE UU sobre Irán y sus activos en la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC).

La propuesta iraní también especifica que el estrecho de Ormuz, el escenario de tensiones entre Washington y Teherán que tiene en vilo la economía global, sea manejado por la República Islámica bajo algunos "compromisos" no especificados por parte de EE UU..

Además, incluye una cláusula para un alto el fuego en Líbano, algo que es una "línea roja" para Teherán según la fuente recogida por Tasnim. Teherán propone que la guerra se termine inmediatamente después de que se anuncie el acuerdo, con un periodo de 30 días posteriores durante los cuales acabar de negociar el posible pacto.

Pakistán, país mediador en las negociaciones, confirmó que recibió la respuesta iraní a la última propuesta de EE UU en medio de la escalada bélica de Teherán, que hoy atacó con un dron un buque comercial en aguas de Catar.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó en un discurso en Islamabad ante la cúpula militar y política del país que el mariscal de campo Asim Munir le comunicó la recepción del documento iraní, pero evitó entrar en detalles sobre el contenido.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó que el mariscal de campo Asim Munir le comunicó la recepción del documento iraní, pero evitó entrar en detalles sobre el contenido

Trump ya anticipó su descontento con la respuesta de Irán en un mensaje en Truth Social en el que afirmó que Teherán lleva "golpeteando" casi medio siglo a Estados Unidos pero "no se reirá más" de su país.

Washington esperaba recibir esta misiva durante el fin de semana para decidir si mantiene la tregua iniciada el 8 de abril o si, por el contrario, reanuda las hostilidades ante la falta de avances en el desmantelamiento del programa de enriquecimiento de uranio iraní.

Trump insistió en una entrevista divulgada este domingo por el programa "Full Measure", aunque grabada durante la semana, en que Irán ha sido "derrotado" pero "eso no significa que estén acabados", y amenazó con atacar más "objetivos".

Este lunes, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, afirmó que “la propuesta de Irán a Estados Unidos no es una exigencia desmesurada" y calificó las demandas de “razonables y responsables”.

“Lamentamos que la parte estadounidense siga basándose en percepciones que, en gran medida, han sido construidas y promovidas por el régimen sionista, y continúe insistiendo en sus posturas unilaterales y en sus demandas irracionales”, dijo.

Tasnim informó, por otra parte, de la ejecución de Erfan Shakourzadeh, un activista de 29 años, a quien Teherán acusaba de actuar como espía al servicio de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) y su homólogo israelí, el Mosad.

La agencia indicó que el joven fue ahorcado por "mantener extensas comunicaciones con el enemigo para vender información científica del país", en medio de las tensiones entre Teherán con Washington y el Estado hebreo

La agencia indicó que el joven fue ahorcado por "mantener extensas comunicaciones con el enemigo para vender información científica del país", en medio de las tensiones entre Teherán con Washington y el Estado hebreo.

El grupo de derechos humanos Irán Human Rights había alertado el domingo de la posible ejecución de Shakourzadeh, a quien describe como un estudiante de posgrado de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Ciencias y Tecnología de Irán.

El régimen iraní, por su parte, alega que el joven "fue reclutado para un proyecto" relacionado con satélites y divulgó información clasificada a los servicios secretos israelíes y a la CIA.

"En las primeras etapas de comunicación, tras completar un formulario de cooperación con el Mosad, Erfan Shakourzadeh intercambió información por correo electrónico; información inicial como datos personales y familiares, lugar de trabajo, tipos de acceso, misiones y funciones organizativas que desempeñaba", agregó Tasnim. La información fue compartida por ISNA, otra agencia controlada por Teherán.

Irán ha acelerado las ejecuciones desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, en especial de reos condenados por sus supuestos lazos con Israel o manifestantes que participaron en las protestas de enero.

Según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, 21 personas han sido ejecutadas y más de 4.000 detenidas en Irán por motivos políticos o de seguridad nacional desde el estallido del conflicto bélico.

Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones del mundo y en 2025 ahorcó a 1.639 personas, un 68 % más que el año anterior, la cifra más elevada desde 1989, según el informe anual de las ONG Iran Human Rights (IHRNGO) y Ensemble contre la Peine de Mort (ECPM).