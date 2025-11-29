Trump declara "cerrado" el espacio aéreo de Venezuela

La Habana/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este sábado en su red Truth Social que el espacio aéreo “sobre y en torno” a Venezuela queda “cerrado en su totalidad”. El mensaje, dirigido a “aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas”, fue presentado como una advertencia de seguridad, pero su tono y su amplitud provocaron de inmediato un terremoto político en la región.

La publicación llega en un momento de máxima tensión entre Washington y Caracas. En las últimas semanas, el Gobierno estadounidense ha reforzado sus alertas sobre la situación en Venezuela y ha advertido a las aerolíneas de riesgos crecientes asociados a la inestabilidad política, los movimientos de tropas y la presencia de grupos armados irregulares.

Varias aerolíneas internacionales, que ya operaban con rutas severamente limitadas, suspendieron de forma preventiva sus vuelos mientras esperan aclaraciones. Venezuela, cuyo tráfico aéreo internacional ha ido menguando desde 2017 por sanciones, quiebras de aerolíneas y problemas de seguridad, ha quedado todavía más aislada durante los últimos días.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, reaccionó de inmediato este sábado denunciando una “interferencia electromagnética” en el Caribe atribuida al despliegue militar de Estados Unidos, que –según afirmó– afecta “particularmente” al espacio aéreo de Venezuela. En un mensaje difundido en redes sociales, sostuvo que esa actividad “forma parte de la escalada de la agresión militar y la guerra psicológica contra territorio venezolano, dirigidas a derrocar por la fuerza al legítimo gobierno de esa hermana nación de Nuestra América”. La Habana, aliada central de Caracas, insiste en que “no puede aceptarse legal o moralmente” lo que considera pretextos de Washington para una eventual intervención.

Ese clima de alerta se suma a los bombardeos realizados por fuerzas estadounidenses contra varias lanchas en el mar Caribe

El anuncio de Trump aparece poco después de que The New York Times revelara que el presidente de EE UU y Nicolás Maduro habrían sostenido una conversación telefónica para explorar la posibilidad de un encuentro, una llamada que ni la Casa Blanca ni Miraflores han confirmado o desmentido. Según ese reporte, en la comunicación también participó el secretario de Estado, Marco Rubio –férreo crítico del chavismo–, aunque la conversación no desembocó en ningún acuerdo concreto.

La filtración coincidió con un endurecimiento del discurso de Trump, que un día antes había advertido que sus Fuerzas Armadas actuarán “muy pronto” en territorio venezolano contra supuestos “narcotraficantes de Venezuela”, mientras continúa el despliegue naval estadounidense en el Caribe. El 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) ya había pedido a las aerolíneas “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe debido a “una situación potencialmente peligrosa” en la región.

Ese clima de alerta se suma a los bombardeos realizados por fuerzas estadounidenses contra varias lanchas en el mar Caribe –acciones que han dejado muertos– y que Washington justifica como operaciones antidroga, pese a que no ha presentado pruebas concluyentes y apunta directamente a autoridades venezolanas, incluido el propio Maduro.

Las comunas venezolanas se han movilizado tras el llamado del chavismo a prepararse para una eventual confrontación armada con Estados Unidos. Desde septiembre, el Gobierno impulsa la creación de Unidades Comunales Milicianas en más de 5.300 zonas del país y asegura que más de ocho millones de personas se han inscrito en la milicia. En barrios de Caracas, los vecinos describen reuniones, entrenamientos y planes de resguardo ante un posible ataque, mientras que dirigentes chavistas, como Diosdado Cabello, advierten que “el que ose a poner un pie en Venezuela” enfrentará “la furia de un pueblo que no se ha rendido nunca”.