Trump dice que EE UU iniciará ataques terrestres contra los carteles que están "dirigiendo" México

Washington/El presidente de EE UU, Donald Trump, aseguró este jueves que su país está por iniciar ataques "en tierra" contra los carteles del narcotráfico, que según afirmó "están dirigiendo México".

"Vamos a empezar a atacar en tierra en lo que se refiere a los carteles", aseguró Trump en una entrevista con la cadena Fox News.

Sus declaraciones se producen menos de una semana después de que Washington ejecutara un dispositivo para capturar en Venezuela al presidente Nicolás Maduro y traerlo ante un Tribunal Federal en Nueva York para juzgarlo por "narcoterrorismo".

"Los carteles están dirigiendo México. Es muy muy triste de ver y darse cuenta de lo que ha pasado en ese país. Pero los carteles lo están dirigiendo y están matando a 250.000 o 300.000 personas en nuestro país cada año", añadió el republicano en la entrevista emitida hoy.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha dicho que combatirá con mano dura el tráfico de estupefacientes, especialmente el de fentanilo procedente de México y se ha ofrecido a enviar al ejército estadounidense para atacar al narcotráfico.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha declinado estas propuestas argumentando que México es un país soberano y que su Ejecutivo apuesta por una solución pacífica.

El pasado domingo, Trump alabó a su homóloga mexicana pero consideró que la mandataria "está preocupada" y "tiene un poco de miedo sobre los carteles controlando México".

"Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los carteles son muy fuertes en México", dijo el magnate neoyorquino un día después de la operación para apresar a Maduro.

Trump y su Gabinete han insistido en los últimos días en que Washington no dudará en usar su poderío militar para defender su seguridad nacional, la cual considera amenazada por los carteles mexicanos.

En la misma entrevista, Trump dijo que mantendrá una reunión la semana que viene con María Corina Machado en EE UU. "Tengo entendido que vendrá la semana que viene y estoy deseando saludarla", añadió, además de afirmar que "sería un gran honor" recibir el Premio Nobel de manos de Machado, de la que ha dicho que "es una persona muy agradable", antes de reiterar que ha "detenido ocho guerras".

El mandatario ha respondido así después de que la opositora afirmase en la misma cadena que estaría dispuesta a compartir el galardón que recogió el pasado diciembre en Oslo, Noruega, aunque el comité le ha tenido que recordar a la ex diputada que el galardón es intransferible.

“Un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otros. Una vez que se ha anunciado al laureado o laureados, la decisión es para siempre”, dijo el comité a la agencia EFE.

Además, el diario The New York Times publicó este jueves una segunda parte de la entrevista con el presidente de EE UU, en la que Trump dejó claro que cualquier acción de China sobre Taiwán depende íntegramente del presidente chino, Xi Jinping, si bien ha manifestado que una acción militar en la zona "no sería agradable".

"Él decide lo que quiere hacer, pero, le he dicho que no estaría contento si actúa, y no creo que lo haga. Espero que no", ha aseverado.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que el ataque estadounidense contra Venezuela haya sentado un precedente de cara al futuro para países como China y Rusia, Trump ha argumentado que su visión "dista mucho" de la que tiene el presidente chino sobre Taiwán y ha vuelto a defender que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, "suponía una gran amenaza" para Estados Unidos.

"Esta era una amenaza real. Ellos no tienen a gente entrando sin parar en China", ha insistido Trump, en alusión al supuesto envío de miembros de grupos criminales venezolanos a territorio estadounidense, tal y como viene asegurando. "Tampoco les entra droga. No tienen todo lo malo que nosotros teníamos. No tienes las cárceles de Taiwán abiertas para que toda esa gente se vaya a China", ha apuntado.

En este sentido, Trump ha descartado que Xi vaya a tomar medidas de este tipo mientras él "sea presidente", pero ha sugerido que esto "podría pasar con otra persona al cargo".

Tampoco dudó en despreciar la Alianza Atlántica al decir que no tiene sentido sin EE UU cuando hablaba de Gronelandia. Trump afirmó que no estaría contento con nada que no sea obtener la “propiedad” de la gran isla y dijo que no se sentía limitado por ninguna ley, norma, control o equilibrio internacionales.

Al ser preguntado por si teníaalgún límite a su capacidad de utilizar el poderío militar estadounidense, dijo: “Sí, hay una cosa. Mi propia moralidad. Mi propia mente. Es lo único que puede detenerme”.