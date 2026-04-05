El Ejército de EE UU rescató con vida al segundo tripulante del avión derribado en Irán

El presidente Donald Trump aseguró que ningún soldado resultó herido o muerto durante el operativo de rescate

Sin aportar una sola prueba, Teherán asegura que frustró el intento de rescate del tripulante del F-15 y que abatió cuatro aeronaves de Estados Unidos

Teherán/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo en la red Truth Social que las fuerzas estadounidenses lograron localizar y rescatar con vida al piloto estadounidense que se encontraba desaparecido en territorio iraní tras el derribo de un caza de guerra.

“¡Lo logramos! Compatriotas, en las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia del país, para rescatar a uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación”, indicó Trump en su publicación.

El viernes, Irán derribó un caza F-15 estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la guerra en Medio Oriente el pasado 28 de febrero. Uno de los dos tripulantes fue rescatado, pero el otro permaneció desaparecido, lo que desató una búsqueda frenética.

El presidente estadounidense precisó que el rescatado se encuentra “sano y salvo”, a pesar de confirmar que recibió heridas, sin revelar la gravedad de las mismas.

El presidente estadounidense precisó que el rescatado se encuentra “sano y salvo”

“Este valiente guerrero se encontraba tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, perseguido por nuestros enemigos, que se acercaban cada vez más, pero nunca estuvo realmente solo”, afirmó el líder de Washington al asegurar que vigilaban de cerca su localización mientras planeaban el rescate.

“¡Jamás abandonaremos a un soldado estadounidense!”, subrayó Trump, al señalar que ningún soldado resultó herido o muerto durante el operativo de rescate, del que no aportó más detalles.

No obstante, horas después del anuncio de Trump, Irán afirmó que frustró un intento de rescatar al piloto, en una operación en la que, según Teherán, fueron alcanzadas cuatro aeronaves.

“En evaluaciones complementarias realizadas por expertos en el lugar se determinó que dos aviones de transporte militar C-130 y dos helicópteros Black Hawk del Ejército estadounidense fueron destruidos”, aseguró el portavoz del Cuartel General Central Jatam al-Anbiya, el coronel Ebrahim Zolfagari, quien dijo que la operación estadounidense para rescatar a su piloto terminó en un “fracaso total”, según informó la agencia Tasnim.

Indicó que la operación fue repelida mediante una acción conjunta de la Guardia Revolucionaria, el Ejército, la milicia Basij y las fuerzas de seguridad, que lograron impedir el rescate tras la entrada de aeronaves enemigas en el centro del país.

La Guardia Revolucionaria dijo en un comunicado que las aeronaves fueron destruidas durante la operación

Por otra parte, la Guardia Revolucionaria dijo en un comunicado que las aeronaves fueron destruidas durante la operación y calificó el episodio como una “nueva derrota humillante” para Estados Unidos.

La Guardia acusó a Trump de intentar encubrir el fracaso de la operación tras afirmar en redes sociales que se había llevado a cabo una misión especial para rescatar al piloto.

Casi al mismo tiempo del derribo del F-15, un segundo avión militar, un A-10 Warthog, se estrelló cerca del estrecho de Ormuz. El único tripulante de esa nave fue rescatado con vida.

Este sábado, Irán ya había advertido de que lanzará “ataques devastadores y continuados” contra Estados Unidos en caso de cualquier agresión contra sus infraestructuras, afirmó el comandante Ali Abdollahi, jefe de la máxima unidad de mando operativo.

Irán ya había advertido de que lanzará “ataques devastadores y continuados” contra Estados Unidos

Abdollahi, que coordina las operaciones entre el Ejército de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, señaló que, si se concreta una agresión, “todas las infraestructuras utilizadas por el Ejército estadounidense, así como las del régimen sionista, serán sometidas, sin limitación alguna, a ataques devastadores y continuos”.

El comandante criticó al presidente de Estados Unidos, a quien calificó de “agresivo y belicista”, y afirmó que sus amenazas responden a “un gesto desesperado” tras “repetidas derrotas”.

Las declaraciones iraníes se dieron luego de que Trump publicara en su red Truth Social: “¿Recuerdan cuando le di a Irán 10 días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Se acaba el tiempo: quedan 48 horas para que se desate el infierno sobre ellos. ¡Gloria a Dios!”.