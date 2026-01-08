Trump dice que Estados Unidos podría gobernar Venezuela y extraer su petróleo durante años

El presidente de EE UU no quiso hablar de Edmundo González, ni de María Corina Machado ni de elecciones

Washington/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que su país podría gobernar Venezuela y extraer petróleo de sus enormes reservas durante años. Durante una entrevista con The New York Times, Trump no especificó cuánto tiempo Estados Unidos permanecerá supervisando directamente a Venezuela. "¿Tres meses? ¿Seis meses? ¿Un año? ¿Más?", le preguntan. "Diría que mucho más".

"Solo el tiempo lo dirá", añadió. "La reconstruiremos de una manera muy rentable. Vamos a usar petróleo y vamos a recibirlo. Estamos bajando los precios del petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente", expuso.

Las declaraciones de Trump se produjeron horas después de que funcionarios de la Administración anunciaron que Estados Unidos planea asumir efectivamente el control de la venta de petróleo venezolano indefinidamente, como parte de un plan de tres fases que el secretario de Estado, Marco Rubio, describió a los miembros del Congreso.

Trump no respondió a preguntas sobre por qué reconoció a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, como la nueva mandataria de Venezuela en lugar de respaldar a María Corina Machado, la líder opositora. Rechazó, además, hablar sobre Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones del 28 de julio de 2024. El presidente estadounidense tampoco se comprometió a dar una fecha para la posible celebración de elecciones en Venezuela.

Tampoco quiso decir si había hablado directamente con Rodríguez, aunque sí añadió que el secretario de Estado "habla con ella todo el tiempo" y agregó: "Les diré que estamos en constante comunicación con ella y con el gobierno" interino del país, formado por antiguos funcionarios leales al ahora encarcelado Nicolás Maduro, de quienes habló favorablemente.

“Nos están dando todo lo que consideramos necesario”, dijo, a pesar de las declaraciones hostiles lanzadas por algunos de los miembros del Gobierno. “No olviden que nos arrebataron el petróleo hace años”.

Preguntado por cómo actuaría si la actual presidenta encargada no accede a sus deseos respecto al petróleo o la expulsión de personal ruso, chino o cubano, evitó una vez más la claridad, aunque sorprendió su respuesta. "No puedo decírselo. Realmente no quisiera decírselo, pero nos tratan con gran respeto. Como saben, nos llevamos muy bien con la Administración que está allí ahora mismo".

Al hablar de la operación militar durante la cual se detuvo a Maduro, Trump dijo que había tenido en mente la fallida operación del 24 de abril de 1980 para rescatar a 52 rehenes estadounidenses retenidos en Irán y la salida de las tropas de Afganistán en 2021. El mandatario se jactó de que su ataque fuera exitoso, no como los precedentes que eligió citar.

Mientras se producía la entrevista, los periodistas del New York Times vieron cómo Trump hizo una pausa para atender una llamada del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien había sido amenazado por el presidente estadounidense con atacar al país por su papel como centro de distribución de cocaína.

Al conectar la llamada, el presidente invitó a los reporteros del Times a permanecer en el Despacho Oval para escuchar la conversación con Petro, con la condición de que su contenido no fuera grabado. Se le unieron en la sala el vicepresidente J.D. Vance y Rubio, quienes se marcharon al finalizar la llamada.

Según el Times, la llamada de Petro, que duró aproximadamente una hora, pareció disipar cualquier amenaza inmediata de acción militar estadounidense y Trump indicó que creía que la "decapitación" del régimen de Maduro había intimidado a otros líderes de la región.