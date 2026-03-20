Trump dice en privado que las políticas de deportación "fueron demasiado lejos", según el WSJ

México exige investigar la muerte de un mexicano en un centro de detención del ICE en Florida

Washington / Ciudad de México/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido en conversaciones privadas con su círculo cercano que algunas de sus políticas de deportación masiva "fueron demasiado lejos", según el Wall Street Journal.

De acuerdo con el diario, que cita a funcionarios bajo anonimato, Trump ha pedido a sus asesores reducir el énfasis en el concepto de "deportación masiva" y priorizar la expulsión de inmigrantes con antecedentes criminales, en respuesta a preocupaciones sobre el impacto político de operativos amplios y altamente visibles en varias ciudades del país.

El giro se produce en medio de cambios en el liderazgo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tras la salida de Kristi Noem, cuya gestión estuvo marcada por fuertes críticas por el endurecimiento de las redadas y episodios de violencia.

El giro se produce en medio de cambios en el liderazgo del Departamento de Seguridad Nacional, tras la salida de Kristi Noem

Trump ha propuesto como reemplazo al senador Markwayne Mullin, quien ha prometido un enfoque más coordinado con autoridades locales y se ha distanciado de algunas de las prácticas más controvertidas de su predecesora.

La política de Trump, de enviar miles de agentes migratorios a ciudades gobernadas por demócratas llegó a su límite en enero, cuando en Minneapolis, una operación masiva de control migratorio derivó en protestas y en la muerte de dos civiles a manos de agentes federales.

Este jueves, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores condenó el fallecimiento de un mexicano bajo custodia del ICE en Florida y exigió una investigación para esclarecer los hechos.

Además, aseguró que utilizará todas las vías diplomáticas y legales frente al lamentable fallecimiento del ciudadano mexicano.

En un comunicado, el Gobierno mexicano reiteró que "estos fallecimientos resultan inaceptables", por lo que nuevamente exige una investigación pronta y exhaustiva a las autoridades migratorias "para esclarecer las circunstancias que derivaron en este fallecimiento, determinar responsabilidades y establecer garantías efectivas de no repetición".

Recordó que la persona mexicana se encontraba detenida en el Glades County Detention Center, Florida, una instalación administrada por el condado que mantiene un convenio con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) para la custodia de personas detenidas por motivos migratorios.

Tras el fallecimiento, la SRE refirió que el Consulado General de México en Miami activó el protocolo consular, visitó el centro de detención en cuestión y continuará realizando las gestiones para brindar asistencia y acompañamiento consular a los familiares.

Además dijo que, a través de dicha representación, se han solicitado formalmente los reportes y documentación necesaria para el pleno esclarecimiento de los hechos.

Entre enero y octubre de 2025, 10 ciudadanos mexicanos fallecieron bajo la custodia del ICE o durante operativos migratorios

"Las autoridades estadounidenses han señalado que el caso se encuentra actualmente bajo investigación", indicó la Cancillería.

Agregó que procederá con las gestiones diplomáticas "para exhortar activamente al Gobierno federal estadounidense a atender las condiciones que facilitan este tipo de sucesos lamentables (…) se utilizarán todas las vías legales posibles para asegurar el acompañamiento a los familiares".

Según registros de la SRE, entre enero y octubre de 2025, 10 ciudadanos mexicanos fallecieron bajo la custodia del ICE o durante operativos migratorios.

Desde el 14 de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional quedó con su financiamiento suspendido, debido a que los demócratas en el Senado han presionado para buscar reformar los controles sobre los agentes y provocando una crisis en diferentes dependencias de la institución.