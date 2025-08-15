Trump habla con Lukashenko para agradecerle la liberación de 16 presos políticos

Trump aseguró que le gustaría reunirse con su homólogo bielorruso en el futuro.

Washington/El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes que ha hablado con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, para tratar la liberación de 16 presos y la posibilidad de incluir a otros 1.300.

"He mantenido una maravillosa conversación con el altamente respectable presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. El proposito de esta llamada es agradecerle la liberación de 16 prisioneros. También hemos discutido la liberación de otros 1.300 prisioneros", indicó el mandatario en Truth Social mientras volaba hacia Alaska para su reunión con el ruso Vladímir Putin.

"Nuetra conversación ha sido muy buena. Hemos discutido muchos temas, incluída la visita del presidente Putin a Alaska"

En julio, el régimen bielorruso liberó a 16 presos políticos en una nueva tanda de perdones presidenciales, pero varios grupos de la oposición bielorrusa criticaron que no se pusiera en libertad a disidentes de más alto perfil.

"Nuetra conversación ha sido muy buena. Hemos discutido muchos temas, incluída la visita del presidente Putin a Alaska. Estaría encantado de encontrarme con el presidente Lukashenko en el futuro", indicó Trump.

La llamada de Trump al líder autoritario y aliado de Putin, se conoce poco antes de que el estadounidense se reúna con Putin para tratar un posible alto el fuego en Ucrania.