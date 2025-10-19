Trump usa la IA para autoproclamarse rey y responder a las protestas de ‘No Kings’

En las animaciones aparece con símbolos reales y lanza ataques satíricos desde los cielos ante las multitudes

Miami/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió varios vídeos generados por inteligencia artificial en los que se autoproclama rey, en respuesta a las multitudinarias manifestaciones, bajo el lema No Kings (No queremos reyes), que tuvieron lugar el sábado por todo el país contra su supuesto autoritarismo.

En el primero de los videos, que fueron compartidos en su cuenta de Truth Social, se observa a Trump con una corona en la cabeza mientras conduce un caza, en el que se lee la frase King Trump (Rey Trump), y lanza desde el cielo contra los manifestantes lo que parecen ser excrementos.

La publicación fue originalmente compartida por otro usuario en la red social X y no vino acompañada por ningún mensaje del presidente. Trump también compartió otro breve video generado por inteligencia artificial en el que se pone una corona de rey, a modo de investidura, al tiempo que viste un manto de coronación y desempuña una espada.

En segundo plano aparecen varias personas, entre ellas la ex presidenta demócrata de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. El presidente no ha realizado otros comentarios públicos sobre las manifestaciones de No Kings que tuvieron lugar ayer por todo el país, entre ellas Nueva York, Washington y Miami, para protestar contra lo que consideran un autoritarismo creciente de Trump.

Acudieron casi siete millones de personas, según los organizadores, en la mayor protesta desde el regreso de Trump al poder

Las manifestaciones, a las que acudieron casi siete millones de personas según los organizadores, fueron convocadas de forma simultánea en más de 2.500 ciudades y municipios de los 50 estados del país con el objetivo de convertirse en la mayor protesta desde el regreso de Trump al poder el pasado enero.

Esta fue la segunda edición de la movilización No Kings, tras la celebrada el 14 de junio, coincidiendo con el cumpleaños del mandatario, que según los organizadores reunió a unos cinco millones de personas.

La nueva jornada de protestas se desarrolló en un clima de creciente tensión política, marcado por la decisión de Trump de desplegar militares en varias ciudades gobernadas por la oposición demócrata, bajo el argumento de combatir el crimen y apoyar las labores de los agentes migratorios.

Sin embargo, no se registraron incidentes violentos durante la jornada, pese a que líderes republicanos habían advertido de posibles disturbios.

El nombre del movimiento No Kings alude a la percepción de que el presidente actúa como un monarca y recuerda que Estados Unidos se fundó en 1776 sobre el rechazo al poder absoluto de un soberano.