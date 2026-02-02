Trump insiste en que está negociando con el Gobierno cubano y que está "cerca" de un acuerdo

"Muchos (cubanos) quisieran al menos visitar a sus familiares, y creo que estamos cerca de lograrlo", dijo el mandatario a los medios en el Despacho Oval

Washington/La Habana/El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este lunes en que Washington está manteniendo negociaciones con el Gobierno de La Habana para poner fin al embargo de petróleo sobre la Isla y que cree que se está "cerca" de lograr un acuerdo que permita a los cubanos en EE UU visitar de nuevo su país.

"Muchos (cubanos) quisieran al menos visitar a sus familiares, y creo que estamos cerca de lograrlo. El caso es que estamos negociando con los líderes cubanos en este momento", dijo hoy Trump a los medios en el Despacho Oval.

El mandatario volvió a subrayar la dura situación económica que atraviesa el país debido al embargo que él mismo activó la semana pasada al firmar una orden ejecutiva que castigará con aranceles a cualquier país que envíe crudo a la Isla: "es una nación fallida, no reciben dinero de Venezuela ni de ningún otro lugar. Es una nación en bancarrota".

"Me gustaría ayudar a los cubanos que están aquí. Como saben, tenemos muchas personas que vinieron de Cuba, que fueron expulsadas de Cuba, que huyeron de Cuba"

Trump también volvió a asegurar que "México dejará de enviarles petróleo", en un momento en que el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha dicho que mantendrá los envíos de ayuda material por motivos humanitarios a Cuba mientras busca "por todas las vías diplomáticas" cómo retomar los envíos de carburante.

"Me gustaría ayudar a los cubanos que están aquí. Como saben, tenemos muchas personas que vinieron de Cuba, que fueron expulsadas de Cuba, que huyeron de Cuba. Llegaron en balsas. Cruzaron aguas infestadas de tiburones. No sé cómo lo lograron. Y eso fue hace muchos años. Muchos quisieran regresar", añadió el republicano.

Trump ya dijo el fin de semana que las autoridades cubanas se verían forzadas a buscar un acuerdo con Washington por la falta de petróleo.

Cualquier acuerdo que "cierre" el Trump "va a ser bueno para el pueblo estadounidense"

Por su parte, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, confirmó que están teniendo lugar conversaciones entre La Habana y Washington. Wright dijo al respecto este lunes a Fox News que, cualquier acuerdo que "cierre" el Trump, "va a ser bueno para el pueblo estadounidense".

"Trump entiende que el dominio de la energía conduce a la paz en el extranjero, conduce a la prosperidad en casa y el dominio de la energía permite la diplomacia energética", precisó Wright quien agregó, además, que la actual Administración estadounidense tiene “la capacidad de tomar un país como Cuba que estaba confabulando con Venezuela y su Gobierno corrupto proporcionando fuerzas de Seguridad” a ese país sudamericano.

La grave crisis económica, energética y social de Cuba se ha visto agravada desde que la Isla dejó de recibir petróleo de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, un ataque que el Gobierno de La Habana condenó tajantemente.